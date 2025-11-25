Krejg Belami bez komentara na baraž protiv BiH: "Poznajem selektora Velsa, njemu je svejedno ko je rival"

Vels nikada nije pobijedio selekciju Bosne i Hercegovine u četiri dosadašnja međusobna meča.

Izvor: Profimedia/Phil Bryan/News Images

Tim Krejga Belamija ugostiće "zmajeve" 26. marta 2026. godine u polufinalu evropskog baraža kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a pobjednik će potom igrati protiv boljeg iz drugog polufinala Staze A između Italije i Sjeverne Irske za mjesto na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Dva tima sastala su se ukupno četiri puta, a uspješnija je BiH sa dvije pobjede i dva remija.

Prvi put u februaru 2003. godine prijateljska utakmica okončana je rezultatom 2:2 (strijelci za "zmajeve" Elvir Baljić i Sergej Barbarez), potom je BiH slavila golovima Vedada Ibiševića i Miroslava Stevanovića u avgustu 2012. godine takođe u prijateljskom meču (2:0).

Nakon toga odigrana su još dva susreta - 2014. i 2015. godine, oba 10. oktobra u kvalifikacijama za EURO 2016. Prvi u Kardifu je okončan bez golova, a na zeničkom "Bilinom polju", ekipa "zmajeva" je slavila pogocima Milana Đurića i Vedada Ibiševića (2:0).

Dakle, tradicija i statistika su na strani izabranika Sergeja Barbareza, koji je u prvom komentaru na žrijeb istakao da je imao samo jednu želju, a to je da eventualno finale bude odigrano u BiH.

Indikativno je takođe, da pet dana nakon žrijeba, velški selektor Krejg Belami nije prokomentarisao predstojeći baraž.

Njegovo ćutanje je možda objasnio Belamijev nekadašnji saigrač Rob Ernšou, koji je uoči izvlačenja parova istakao da je selektoru Velsa svejedno protiv koga će igrati.

"Poznajem Krejga Belamija, igrali smo zajedno i njegov mentalitet je 'dajte nam bilo koga, nije važno'. Osjećamo da ćemo sada uzeti bilo koga i nije važno, i mnogo toga je zahvaljujući Belamiju", istakao je Ernšou, dugogodišnji Belamijev saigrač iz reprezentacije Velsa.

Impresivna karijera

Izvor: Shutterstock

Krejg Belami je imao odličnu igračku karijeru u kojoj je igrao za Norič, Koventri, Njukasl, Seltik, Blekburn, Liverpul (u dva navrata), Vest Hem, Mančester siti i Kardif siti.

Najveće uspjehe ostvario je u Liverpulu, osvojio je FA Kup 2006 i Liga kup, a sa Mančester sitijem još jedan trofej Liga kupa. Za reprezentaciju Velsa odigrao 78 utakmica i postigao 19 golova (1998–2013).

Trenersku karijeru je počeo u omladinskoj školi Kardifa, a kasnije bio je pomoćnik Vensanu Kompaniju, aktuelnom šefu struke minhenskog Bajerna, dok je radio kao strateg Anderlehta i engleskog Barnlija.

U julu 2024. imenovan je za selektora Velsa.

(MONDO)