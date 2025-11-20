"Zmajevi" dobili protivnika u baražu za Mundijal!

U četvrtak u Cirihu održan je žrijeb baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi.
Selekcija Bosne i Hercegovine danas je dobila rivala u baražu za Mundijal.
U polufinalnom duelu, "zmajevi" će biti gosti, a igraće protiv selekcije Velsa, odlučeno je žrijebom u Cirihu.
Eventualni protivnik izabranicima Sergeja Barbareza biće bolji iz drugog polufinala u kojem će se sastati selekcije Italije i Sjeverne Irske, a domaćin finala biće pobjednik duela "zmajeva" i Velšana.
Meč polufinala biće održan 26. marta, a finale je zakazano pet dana kasnije.Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia
PAROVI BARAŽA
Kvalifikacioni turnir A:
Italija - Sjeverna Irska
Vels - Bosna i Hercegovina
Finale: Vels/Bosna i Hercegovina - Italija/Sjeverna Irska
Kvalifikacioni turnir B:
Ukrajina - Švedska
Poljska - Albanija
Finale: Ukrajina/Švedska - Poljska/Albanija
Kvalifikacioni turnir C:
Turska - Rumunija
Slovačka - "Kosovo"
Finale: Slovačka/"Kosovo" - Turska/Rumunija
Kvalifikacioni turnir D:
Danska - Sjeverna Makedonija
Češka - Republika Irska
Finale: Češka/Republika Irska - Danska/Sjeverna Makedonija
INTERKONTINENTALNI BARAŽIzvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia
Na današnjem žrijebu najprije su izabrani parovi interkontinentalnog baraža.
Dvije selekcije su direktno bile u finalu po FIFA rankingu, a to su DR Kongo i Irak, dok će preostale četiri selekcije igrati polufinale.
Nova Kaledonija će u polufinalu odmjeriti snage protiv Jamajke, a u finalu ih očekuje DR Kongo. S druge strane Irak će u finalu baraža za plasman na Mundijal igrati protiv boljeg iz drugog polufinala između selekcija Bolivije i Surinama.
Sve utakmice Interkontinentalnog baraža igraju se od 23. do 31. marta 2026. godine u Meksiku, na neutralnom terenu, što će biti generalna proba pred Mundijal.Izvor: KIM PRICE / ZUMA PRESS / PROFIMEDIA
Dosad su 42 reprezentacije osigurale Svjetsko prvenstvo
Ovako će izgledati šeširi pred žrijeb Mundijala 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi.
Šešir 1: SAD, Meksiko, Kanada, Španija, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Holandija, Belgija, Njemačka.
Šešir 2: Hrvatska, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador i dvije reprezentacije iz evropskog baraža.
Šešir 3: Austrija, Australija, Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Tunis, Paragvaj, Obala Slonovače i dvije reprezentacije iz evropskog baraža.
Šešir 4: Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika, Jordan, Zelenortska Republika, Kurasao, Gana, Haiti, Novi Zeland i dva pobjednika Interkontinentalnog baraža.
Žrijeb za Mundijal biće održan 5. decembra 2025. godine u Vašingtonu.
(MONDO)