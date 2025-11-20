"Zmajevi" dobili protivnika u baražu za Mundijal!

U četvrtak u Cirihu održan je žrijeb baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi.

Izvor: NFSBiH

Selekcija Bosne i Hercegovine danas je dobila rivala u baražu za Mundijal.

U polufinalnom duelu, "zmajevi" će biti gosti, a igraće protiv selekcije Velsa, odlučeno je žrijebom u Cirihu.

Eventualni protivnik izabranicima Sergeja Barbareza biće bolji iz drugog polufinala u kojem će se sastati selekcije Italije i Sjeverne Irske, a domaćin finala biće pobjednik duela "zmajeva" i Velšana.

Meč polufinala biće održan 26. marta, a finale je zakazano pet dana kasnije.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

PAROVI BARAŽA

Kvalifikacioni turnir A:

Italija - Sjeverna Irska

Vels - Bosna i Hercegovina

Finale: Vels/Bosna i Hercegovina - Italija/Sjeverna Irska

Kvalifikacioni turnir B:

Ukrajina - Švedska

Poljska - Albanija

Finale: Ukrajina/Švedska - Poljska/Albanija

Kvalifikacioni turnir C:

Turska - Rumunija

Slovačka - "Kosovo"

Finale: Slovačka/"Kosovo" - Turska/Rumunija

Kvalifikacioni turnir D:

Danska - Sjeverna Makedonija

Češka - Republika Irska

Finale: Češka/Republika Irska - Danska/Sjeverna Makedonija

INTERKONTINENTALNI BARAŽ

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Na današnjem žrijebu najprije su izabrani parovi interkontinentalnog baraža.

Dvije selekcije su direktno bile u finalu po FIFA rankingu, a to su DR Kongo i Irak, dok će preostale četiri selekcije igrati polufinale.

Nova Kaledonija će u polufinalu odmjeriti snage protiv Jamajke, a u finalu ih očekuje DR Kongo. S druge strane Irak će u finalu baraža za plasman na Mundijal igrati protiv boljeg iz drugog polufinala između selekcija Bolivije i Surinama.

Sve utakmice Interkontinentalnog baraža igraju se od 23. do 31. marta 2026. godine u Meksiku, na neutralnom terenu, što će biti generalna proba pred Mundijal.

Izvor: KIM PRICE / ZUMA PRESS / PROFIMEDIA

Dosad su 42 reprezentacije osigurale Svjetsko prvenstvo

Ovako će izgledati šeširi pred žrijeb Mundijala 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi.

Šešir 1: SAD, Meksiko, Kanada, Španija, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Holandija, Belgija, Njemačka.

Šešir 2: Hrvatska, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador i dvije reprezentacije iz evropskog baraža.

Šešir 3: Austrija, Australija, Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Tunis, Paragvaj, Obala Slonovače i dvije reprezentacije iz evropskog baraža.

Šešir 4: Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika, Jordan, Zelenortska Republika, Kurasao, Gana, Haiti, Novi Zeland i dva pobjednika Interkontinentalnog baraža.

Žrijeb za Mundijal biće održan 5. decembra 2025. godine u Vašingtonu.

