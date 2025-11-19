Barbarez poslao jasnu poruku: "Znamo koliko je boljelo, idemo na Mundijal"

Sergej Barbarez oglasio se dan nakon remija u Beču.

Izvor: Promo/FS BiH

Bosna i Hercegovina je završila kvalifikacije za Mundijal 2026. godine remijem protiv Austrije (1:1), pa će plasman na završni turnir pokušati izboriti kroz baraž.

Imali su "zmajevi" rezultat koji ih vodi na Mundijal sve do 77. minuta kada su Austrijanci stigli do izjednačenja i čekirali kartu na SP.

Nakon prospavane, a možda i neprospavane noći, selektor Sergej Barbarez oglasio se na instagramu i poslao poruku navijačima.

"Dragi moji,

Teško je pronaći prave riječi jutro poslije ovakve utakmice. Sinoć smo pokušali dati sve od sebe, igrati hrabro, ponosno i do posljednjeg daha.

Vodili smo, bili na korak od sna, i znamo koliko je boljelo kada je sve stalo u onoj 77. minuti. Znam šta ste osjećali — osjećali smo i mi.

I ne stidim se reći da je svlačionica bila puna emocija i suza. To samo znači jedno: da nam je stalo. Neizmjerno.

Ovu ekipu čine momci koji su sinoć ostavili srce na terenu. Pokazali su karakter, zajedništvo, želju i volju. Zajedno sa vama, koji nas nikada ne ostavljate, ponovo smo dokazali da Bosna i Hercegovina ima tim i ima narod koji diše kao jedno.

Nismo završili. Samo smo se uspravili za najvažniji korak koji slijedi. Moraće brzo doći, a mi ćemo u baraž ući još jači, još gladniji i još ujedinjeniji.

Ovo nije kraj, naprotiv — ovo je početak onoga što vjerujemo da možemo postići.

Hvala vam na svakoj poruci, na svakoj poruci, na svakoj zastavi, na svakoj emociji koju ste podijelili sa nama.

Idemo dalje zajedno. Za državu. Za ljude. Za sve nas. Idemo po Mundijal", napisao je Sergej Barbarez u svom statusu.