"Zmajevi" danas dobijaju rivala u baražu za Mundijal

Od 13 časova u Nionu, biće održan žrijeb baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi.

Izvor: Profimedia

Selekcija Bosne i Hercegovine danas će dobiti rivala u baražu za Mundijal.

U polufinalnom duelu, "zmajevi" će biti gosti, a mogući rivali su selekcije iz drugog šešira - Češka, Poljska, Slovačka i Vels.

Eventualni protivnik izabranicima Sergeja Barbareza u finalu takođe će biti žrijeban, a biće neka od selekcija iz prvog (Danska, Italija, Turska i Ukrajina) ili četvrtog šešira (Rumunija, Švedska, Sjeverna Makedonija i Sjeverna Irska).

Sa ekipama iz trećeg šešira (Irska, Albanija i tzv. Kosovo), BiH ne može igrati.

Meč polufinala biće održan 26. marta, a finale je zakazano pet dana kasnije.

(MONDO)