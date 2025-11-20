logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zmajevi" danas dobijaju rivala u baražu za Mundijal

"Zmajevi" danas dobijaju rivala u baražu za Mundijal

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Od 13 časova u Nionu, biće održan žrijeb baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi.

BiH danas dobija protivnika u baražu za Svjetsko prvenstvo 2026 Izvor: Profimedia

Selekcija Bosne i Hercegovine danas će dobiti rivala u baražu za Mundijal.

U polufinalnom duelu, "zmajevi" će biti gosti, a mogući rivali su selekcije iz drugog šešira - Češka, Poljska, Slovačka i Vels.

Eventualni protivnik izabranicima Sergeja Barbareza u finalu takođe će biti žrijeban, a biće neka od selekcija iz prvog (Danska, Italija, Turska i Ukrajina) ili četvrtog šešira (Rumunija, Švedska, Sjeverna Makedonija i Sjeverna Irska).

Sa ekipama iz trećeg šešira (Irska, Albanija i tzv. Kosovo), BiH ne može igrati.

Meč polufinala biće održan 26. marta, a finale je zakazano pet dana kasnije.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

zmajevi baraž Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC