Predsjednik Austrije odgovorio Arnautoviću poslije plasmana na Mundijal: "Marko, pogledaj ovu sliku"

Marko Arnautović imao je prijedlog za vlasti u Austriji da proglase državni praznik zbog plasmana na Mundijal, ali je predsjednik države imao drugačiji odgovor.

Austrija će igrati na Svjetskom prvenstvu, po prvi put u 21. vijeku. Najveće zasluge za to ima Marko Arnautović koji je dao osam golova u kvalifikacijama i omogućio im da prođu direktno na planetarno takmičenje. Poslije toga je u izjavi novinarima rekao da bi taj dan trebalo da postane državni praznik.

Radi se o 18. novembru, danu kada je Austrija u Beču remizirala sa Bosnom i Hercegovinom (1:1) i tako direktno prošla na Mundijal. Međutim, predsjednik države Aleksander Van der Belen ima drugačije mišljenje. Odgovorio je napadaču Crvene zvezde putem Instagrama.

"Dragi Marko, tvoju ideju bi svakako trebalo da podržimo savezna Vlada i ja, ali pogledaj ovu sliku. Izgleda poznato, zar ne? Ako ovo donesete u Beč krajem jula sljedeće godine, možemo ponovo da razgovaramo", poručio je prvi čovjek Austrije dok je u ruci držao pehar Svjetskog prvenstva.

Šanse Austrije da se domognu tog trofeja su veoma male, ali eto. Imaće Arnautović i ekipa bar neki motiv više kada budu vidjeli snimak i odgovor.

Arnautović čestitao Bosni i Hercegovini

Poslije meča na stadionu "Ernst Hapel", Arnautović je pričao sa austrijskim medijima, ali i novinarima koji su došli iz Bosne i Hercegovine da isprate meč.

"Kao što sam rekao i austrijskim medijima, prvo ću da odam veliki respekt za selekciju BiH. Ovo što su oni uradili u posljednjoj godini, šta su napravili i koje igrače su doveli, kapa dole. Nadam se da će oni proći baraž i da se opet vidimo na Svjetskom prvenstvu", poručio je Arnautović.

