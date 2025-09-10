Navijači BiH izvrijeđali Marka Arnautovića (VIDEO)

Iskusni as Marko Arnautović na meti uvreda navijača Bosne i Hercegovine.

Izvor: Severin Aichbauer / AFP / Profimedia

Fudbaleri Austrije savladali su Bosnu i Hercegovinu sa 2:1 u Zenici, u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Napadač Crvene zvezde Marko Arnautović ušao je na teren u 62. minutu, nije uspio da se upiše u listu strijelaca, ali je opet bio jedan od ključnih igrača na terenu.

Za Austriju su pogađali Sabicer u 49. i Lajmer u 65. kada je pogodio upravo poslije Arnautovićevog promašaja, dok je utješni gol za domaće postigao Edin Džeko u 50. minutu meča. Nije moglo da prođe bez trzavica, pošto su navijači "zmajeva" propisno izvrijeđali Arnautovića dok je izlazio sa terena povicima: "Pi*ko ciganska". As Zvezde nije odgovorio na gromoglasne povike koji su se odnosili na njegovu navijačku pripadnost.

Vređanje Marka Arnautovića Izvor: YouTube/SportSport

BiH i Austrija sada dijele prvo mjesto u grupi H kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, ali je izvjesno da će Arnautović i ekipa slaviti plasman na veliko takmičenje, pošto su poslije četiri kola ostvarili maksimalnih 12 bodova, dok "zmajevi" imaju jedan poraz i meč više.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:56 Marko Arnautović, Novi Pazar - Crvena zvezda Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)