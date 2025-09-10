logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Navijači BiH izvrijeđali Marka Arnautovića (VIDEO) 1

Navijači BiH izvrijeđali Marka Arnautovića (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
1

Iskusni as Marko Arnautović na meti uvreda navijača Bosne i Hercegovine.

Navijači BiH izvrijeđali Marka Arnautovića (VIDEO) Izvor: Severin Aichbauer / AFP / Profimedia

Fudbaleri Austrije savladali su Bosnu i Hercegovinu sa 2:1 u Zenici, u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Napadač Crvene zvezde Marko Arnautović ušao je na teren u 62. minutu, nije uspio da se upiše u listu strijelaca, ali je opet bio jedan od ključnih igrača na terenu.

Za Austriju su pogađali Sabicer u 49. i Lajmer u 65. kada je pogodio upravo poslije Arnautovićevog promašaja, dok je utješni gol za domaće postigao Edin Džeko u 50. minutu meča. Nije moglo da prođe bez trzavica, pošto su navijači "zmajeva" propisno izvrijeđali Arnautovića dok je izlazio sa terena povicima: "Pi*ko ciganska". As Zvezde nije odgovorio na gromoglasne povike koji su se odnosili na njegovu navijačku pripadnost.

Vređanje Marka Arnautovića
Izvor: YouTube/SportSport

BiH i Austrija sada dijele prvo mjesto u grupi H kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, ali je izvjesno da će Arnautović i ekipa slaviti plasman na veliko takmičenje, pošto su poslije četiri kola ostvarili maksimalnih 12 bodova, dok "zmajevi" imaju jedan poraz i meč više.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:56
Marko Arnautović, Novi Pazar - Crvena zvezda
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Marko Arnautović fudbal Austrija zmajevi

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Tralala

Ništa čudno, oni ništa drugo ni ne znaju nego nakiljati. Takva sorta ljudi

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC