UŽIVO, BIH - AUSTRIJA: Velika šansa za Džeku!

Bosna i Hercegovina dočekuje Austriju na Bilinom polju u ključnoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Meč pratite uživo na MONDU.

Izvor: NFSBiH

Reprezentacija BIH od 20.45 dočekuje Austrijuu i to će biti najteži ispit za “zmajeve”u dosadašnjem toku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

Selekcija Sergeja Barbareza u prve četiri kvalifikacione utakmice upisala je sve četiri pobjede (San Marino dva puta (6:0, 1:0) Rumuniju (1:0), kipar (1:0) i drži prvu pozciciju na tabeli, a nova pobjeda značila bi ogroman korak ka Mundijalu.

I Austrijanci imaju maksimalan učinajk, tri pobjede u isto toliko mečeva, pa su sa mnogo samopouzdanja doputovali u Zenicu.

"Pokušaćemo, naravno, pobijediti, zato smo i došli. Siguran sam da je i vaš selektor rekao nešto slično. Svakako je naš cilj pobjeda", rekao je selektor Austrije Ralf Regnik pred ovaj meč.

Regnik je, naravno bio u pravu, pošto je selektor BIH Sergej Barbarez podvukao da niko ne ide na remi.

"Da ja razmišljam o bodu, ne bi se bavio ovim poslom. Imamo svoj stav i i viziju. Ako nemamo samopouzdanja nakon ove četiri utakmice, kad ćemo ga onda imati", poručio je selektor BIH.

Selektor Barbarez izabrao je konačan spisak od 23 fudbalera koji će konkurisati za večeršnji meč, a odlučio je da Luku Kulenovića i Stjepana Radeljića pošalje na tribine.

Međusobni omjer dva tima pokazuje priličnu izjednačenost - od pet utakmica dosada, BiH i Austrija su slavili po jednom, dok su tri meča okončana neriješenim rezultatom.

Španski arbitar Hezus Hil Manzano će dijeliti pravdu na Bilinom polju, koje će biti ispunjeno do posljednjeg mjesta.

Tok meča iz minuta u minut pratite uživo na kartici Razvoj događaja!