© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

UŽIVO, BIH - AUSTRIJA: Velika šansa za Džeku!
Kvalifikacije za Mundijal BIH Austrija uživo prenos livestream
Kvalifikacije za Mundijal BIH Austrija uživo prenos livestream
0

UŽIVO, BIH - AUSTRIJA: Velika šansa za Džeku!

Bosna i Hercegovina dočekuje Austriju na Bilinom polju u ključnoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Meč pratite uživo na MONDU.

Kvalifikacije za Mundijal BIH Austrija uživo prenos livestream Izvor: NFSBiH

Reprezentacija BIH od 20.45 dočekuje Austrijuu i to će biti najteži ispit za “zmajeve”u dosadašnjem toku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

Selekcija Sergeja Barbareza u prve četiri kvalifikacione utakmice upisala je sve četiri pobjede (San Marino dva puta (6:0, 1:0) Rumuniju (1:0), kipar (1:0) i drži prvu pozciciju na tabeli, a nova pobjeda značila bi ogroman korak ka Mundijalu.

I Austrijanci imaju maksimalan učinajk, tri pobjede u isto toliko mečeva, pa su sa mnogo samopouzdanja doputovali u Zenicu.

"Pokušaćemo, naravno, pobijediti, zato smo i došli. Siguran sam da je i vaš selektor rekao nešto slično. Svakako je naš cilj pobjeda", rekao je selektor Austrije Ralf Regnik pred ovaj meč.

Regnik je, naravno bio u pravu, pošto je selektor BIH Sergej Barbarez podvukao da niko ne ide na remi.

"Da ja razmišljam o bodu, ne bi se bavio ovim poslom. Imamo svoj stav i i viziju. Ako nemamo samopouzdanja nakon ove četiri utakmice, kad ćemo ga onda imati", poručio je selektor BIH.

Selektor Barbarez izabrao je konačan spisak od 23 fudbalera koji će konkurisati za večeršnji meč, a odlučio je da Luku Kulenovića i Stjepana Radeljića pošalje na tribine.

Međusobni omjer dva tima pokazuje priličnu izjednačenost - od pet utakmica dosada, BiH i Austrija su slavili po jednom, dok su tri meča okončana neriješenim rezultatom.

Španski arbitar Hezus Hil Manzano će dijeliti pravdu na Bilinom polju, koje će biti ispunjeno do posljednjeg mjesta.

Tok meča iz minuta u minut pratite uživo na kartici Razvoj događaja!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
21:27

41' Šut Baumgartnera

Pokušao je Baumgartner sa ivice šesnaesterca, zakačila je lopta Muharemovića pa Austrijanci imaju korner

21:25

38' Najbolja šansa za BIH

Podvalio je Tahirović loptu za Džeku iza odbrane Austrije, primio je kapiten "zmajeva", a onda pokušao petom da šutira, međutim, malo se spetljao i propala je najbolja prilika za BIH

21:16

30' Siguran Vasilj

Hvala golman bh. reprezentacije loptu poslije ne baš najboljeg centaršuta Zabicera

21:11

25' Sada Gigović u šansi

Ubacio se Gigović i šutirao pored gola

21:11

24' Linhart!

Nakon slobodnog udarca za Austriju ubacio se Gregorič po lijevoj strani i ubacio u sredinu, Vasilj je odbioa Linhart sa 7-8 metara poslao loptu preko gola

21:01
20:58

Ralf Rangnik biciklom do klupe

Nesvakidašnju situaciju vidjeli smo pred početak meča, austrijski selektor zbog određene povrede izašao je na teren na biciklu i odvezao se do klupe.

Izvor: Screenshot

20:56

10' Nova opastost za Austrijance

Novi prekid, ovog puta bio je to slobodan udarac, a Džeko nije uspio da najbolje šutira "makazicama"

20:55

9' Korner za BIH

Nakon ubacivanja na drugu stativu spušteno je to za Muharemovića čiji udarac je ipak izblokiran

20:47

2' Šut Muharemovića!

Nova prilika, ovog puta Muharemović je šutirao glavom poslije ubacivanja iz slobodnog udarca, ali preko gola

20:47

1' Šansa za Džeku!

Pokušao je kapiten poslije brzog napada i centaršuta sa lijeve strane, ali nije najbolje zahvatio loptu i ona odlazi daleko pored gola

20:46

Počeo je meč na Bilinom Polju!

20:41

Nurkić uz fudbalske "zmajeve"

Duel u Zenici sa tribina posmatra i košarkaški reprezentativac Jusuf Nurkić

20:40

Međusobni omjer

BIH i Austrija sastajali su se pet puta do sada, po dva puta u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo i Ligi nacija i jednom u prijateljskom duelu. Trenutno su izjednačeni, Austrija i BIH su slavili po jednom, a tri meča završena su bez pobjednika.

20:37

Ovako izgleda tabela grupe H



Standings provided by Sofascore

19:32

Austrija bez Marka Arnautovića!

Marko Arnautović neće početi meč, selektor Ralf Rangnik ga je ostavio na klupi. Evo i sastava obje reprezentacije:

BIH: Vasilj, Memić, Katić, Muharemović, Mujakić, Šunjić, Tahirović, Gigović, Dedić, Džeko, Demirović

AUSTRIJA: A. Šlager, K. Šlager, Lajmer, Zajvald, Šmid, Alaba, Baumgartner, Gregorič, Zabicer, Linhart

19:28

Sude Španci

Utakmicu sudi španski sudija Hezus Hil Manzano, a njegovi pomoćnici su Dijego Barbero i Anhel Nevado, dok je četvrti arbitar Giljermo Kvadra Fernandez. U VAR sobi je Valentin Gomez i njegov pomoćnih Karlos del Sero Grande

19:23

Dobro došli

Dobro došli na tekstualni prenos utakmice BIH - Austrija koji se igra od 20.45 na Bilinom polju u Zenici.

