UŽIVO, BIH - AUSTRIJA: Velika šansa za Džeku!

Bosna i Hercegovina dočekuje Austriju na Bilinom polju u ključnoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Meč pratite uživo na MONDU.
Reprezentacija BIH od 20.45 dočekuje Austrijuu i to će biti najteži ispit za “zmajeve”u dosadašnjem toku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo
Selekcija Sergeja Barbareza u prve četiri kvalifikacione utakmice upisala je sve četiri pobjede (San Marino dva puta (6:0, 1:0) Rumuniju (1:0), kipar (1:0) i drži prvu pozciciju na tabeli, a nova pobjeda značila bi ogroman korak ka Mundijalu.
I Austrijanci imaju maksimalan učinajk, tri pobjede u isto toliko mečeva, pa su sa mnogo samopouzdanja doputovali u Zenicu.
"Pokušaćemo, naravno, pobijediti, zato smo i došli. Siguran sam da je i vaš selektor rekao nešto slično. Svakako je naš cilj pobjeda", rekao je selektor Austrije Ralf Regnik pred ovaj meč.
Regnik je, naravno bio u pravu, pošto je selektor BIH Sergej Barbarez podvukao da niko ne ide na remi.
"Da ja razmišljam o bodu, ne bi se bavio ovim poslom. Imamo svoj stav i i viziju. Ako nemamo samopouzdanja nakon ove četiri utakmice, kad ćemo ga onda imati", poručio je selektor BIH.
Selektor Barbarez izabrao je konačan spisak od 23 fudbalera koji će konkurisati za večeršnji meč, a odlučio je da Luku Kulenovića i Stjepana Radeljića pošalje na tribine.
Međusobni omjer dva tima pokazuje priličnu izjednačenost - od pet utakmica dosada, BiH i Austrija su slavili po jednom, dok su tri meča okončana neriješenim rezultatom.
Španski arbitar Hezus Hil Manzano će dijeliti pravdu na Bilinom polju, koje će biti ispunjeno do posljednjeg mjesta.
41' Šut Baumgartnera
Pokušao je Baumgartner sa ivice šesnaesterca, zakačila je lopta Muharemovića pa Austrijanci imaju korner
38' Najbolja šansa za BIH
Podvalio je Tahirović loptu za Džeku iza odbrane Austrije, primio je kapiten "zmajeva", a onda pokušao petom da šutira, međutim, malo se spetljao i propala je najbolja prilika za BIH
30' Siguran Vasilj
Hvala golman bh. reprezentacije loptu poslije ne baš najboljeg centaršuta Zabicera
25' Sada Gigović u šansi
Ubacio se Gigović i šutirao pored gola
24' Linhart!
Nakon slobodnog udarca za Austriju ubacio se Gregorič po lijevoj strani i ubacio u sredinu, Vasilj je odbioa Linhart sa 7-8 metara poslao loptu preko gola
Ralf Rangnik biciklom do klupe
Nesvakidašnju situaciju vidjeli smo pred početak meča, austrijski selektor zbog određene povrede izašao je na teren na biciklu i odvezao se do klupe.Izvor: Screenshot
10' Nova opastost za Austrijance
Novi prekid, ovog puta bio je to slobodan udarac, a Džeko nije uspio da najbolje šutira "makazicama"
9' Korner za BIH
Nakon ubacivanja na drugu stativu spušteno je to za Muharemovića čiji udarac je ipak izblokiran
2' Šut Muharemovića!
Nova prilika, ovog puta Muharemović je šutirao glavom poslije ubacivanja iz slobodnog udarca, ali preko gola
1' Šansa za Džeku!
Pokušao je kapiten poslije brzog napada i centaršuta sa lijeve strane, ali nije najbolje zahvatio loptu i ona odlazi daleko pored gola
Počeo je meč na Bilinom Polju!
Nurkić uz fudbalske "zmajeve"
Duel u Zenici sa tribina posmatra i košarkaški reprezentativac Jusuf Nurkić
A prominent face watching our football NT tonightpic.twitter.com/jjkdsF6rVA— BiH Basketball (@BiHBasketball)September 9, 2025
Međusobni omjer
BIH i Austrija sastajali su se pet puta do sada, po dva puta u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo i Ligi nacija i jednom u prijateljskom duelu. Trenutno su izjednačeni, Austrija i BIH su slavili po jednom, a tri meča završena su bez pobjednika.
Ovako izgleda tabela grupe H
Austrija bez Marka Arnautovića!
Marko Arnautović neće početi meč, selektor Ralf Rangnik ga je ostavio na klupi. Evo i sastava obje reprezentacije:
BIH: Vasilj, Memić, Katić, Muharemović, Mujakić, Šunjić, Tahirović, Gigović, Dedić, Džeko, Demirović
11 Zmajeva za susret protiv Austrije!— NFS BIH (@NFSBiH)September 9, 2025
Sretno!#NFSBiH#zmajevi#europeanqualifiers#worldcup2026qualifiers#dreambigdreambihpic.twitter.com/30eZS68FqW
AUSTRIJA: A. Šlager, K. Šlager, Lajmer, Zajvald, Šmid, Alaba, Baumgartner, Gregorič, Zabicer, Linhart
Sude Španci
Utakmicu sudi španski sudija Hezus Hil Manzano, a njegovi pomoćnici su Dijego Barbero i Anhel Nevado, dok je četvrti arbitar Giljermo Kvadra Fernandez. U VAR sobi je Valentin Gomez i njegov pomoćnih Karlos del Sero Grande
