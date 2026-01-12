UŽIVO CRVENA ZVEZDA - BOSNA: Crveno-bijeli ispustili ogromnu prednost, gosti se vraćaju

21 : 56 30' - Kraj treće četvrtine Završena je treća četvrtina, Zvezda vodi u Pioniru - 76:63. Izvor: MN PRESS

21 : 54 28' - Poentira Atić Atić pogađa poslije prodora - 69:55.

21 : 40 24' - Ogromna prednost za Zvezdu Zvezda ima ogromnu prednost - 59:42.

21 : 40 22' - Motiejunas pogađa Motiejunas pogađa, Zvezda ima 15 poena prednosti - 55:40.

21 : 19 Poluvrijeme, Zvezda vodi Završeno je prvo poluvrijeme, Zvezda ima dvocifrenu prednost - 50:37.

21 : 13 18' - Zvezda čuva prednost Motiejunas je bio polovičan sa penala - 45:35.

21 : 08 17' - Obradović reagovao Poslije trojke Plamera je Obradović tražio minut odmora - 44:33. Vratio se Nvora u igru. Izvor: MN PRESS

21 : 02 16' - Mekintajer za tri Mekintajer ostaje potpun osam u ćošku i pogađa trojku, Šalić uzvraća na drugoj strani - 44:30.

21 : 01 15' - Druga trojka Batlera Poslije tajm-auta Batler je ostao potpuno sam na šutu za tri i to je kaznio - 41:27. Poslije toga je napravio drugu ličnu, pa je otišao na klupu, ušao je Miljenović.

21 : 00 14' - Batler za tri Batler pogađa trojku na asistenciju Grejema, Bosna traži tajm-aut - 38:25.

20 : 57 12' - Pogađa i Davidovac U listu strijelaca upisao se i Davidovac - 33:23.

20 : 52 10' - Kraj prve četvrtine, Zvezda vodi Zvezda ima dvocifrenu prednost poslije prvog kvartala - 31:20. Izvor: MN PRESS

20 : 44 7' - Zvezda na dvocifrenom plusu Poslije sedam minuta igre Zvezda ima dvocifrenu prednost - 22:9.

20 : 41 6' - Odželej sa penala Odželej je pogodio oba penala, Atić je promašio otvoren šut na drugoj strani, a Kalinić je ušao u igru - 15:6.

20 : 40 5' - Grejem je na parketu Devonte Grejem ne dobija preveliku minutažu u Evroligi, ali je situacija drugačija u ABA ligi. Saša Obradović ga je poslao na parket - 13:6.

20 : 36 4' - Nvora pod faulom Nvora pogađa pod faulom Šalića i daje dodatno slobodno bacanje - 13:6.

20 : 34 3' - Trojka Mekintajera Mekintajer pogađa trojku - 10:3.

20 : 32 2' - Trojka Dobrića Dobrić pogađa za tri, a poslije dobre i promašaja, Odželej hvata skok u napadu i poentira - 7:3.

20 : 30 1' - Mekintajer prvi pogodio Prve poene na meču dao je Mekintajer poslije prodora.

20 : 24 Meč uskoro počinje Meč u Pioniru počinje u 20.30 časova. Zvezda počinje meč u petorci: Mekintajer, Dobrić, Nvora, Odželej, Motiejunas.

20 : 05 Nema Monekea U sastavu Crvene zvezde za ovaj meč nema Čime Monekea koji je dobio poštedu.

20 : 05 Saša Obradović je oprezan Izvor: MN PRESS Saša Obradović je oprezan uoči meča sa Bosnom. "Poslije loše utakmice u Kaunasu, tražimo svaku utakmicu i iskoristićemo je da pokušamo da vratimo malo izgubljeno samopouzdanje, i odigramo u odbrani čvrsto prije svega. Moramo da vratimo zajedništvo u igri. Bosna, naš naredni protivnik igra sa oscilacijama, međutim, iznenadili su Spartak u Subotici i pobijedili na nevjerovatan način. Zbog toga, ali i prikazanog do sada, sa puno respekta ulazimo u utakmicu u kojoj nam je pobjeda imperativ", poručio je Obradović.

19 : 58 Zvezda dolazi poslije dva poraza Crvena zvezda doživjela je dva poraza u duploj evroligaškoj nedjelji. Prvo je kod kuće izgubila od Valensije (106:89), pa je nekoliko dana kasnije još ubjedljivije poražena od Žalgirisa u Kaunasu (99:67). Pokušaće te greške da ispravi u ABA ligi.