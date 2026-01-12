UŽIVO CRVENA ZVEZDA - BOSNA: Crveno-bijeli ispustili ogromnu prednost, gosti se vraćaju

Crvena zvezda dočekuje ekipu Bosne u ABA ligi.
Crvena zvezda doživjela je dva poraza u duploj evroligaškoj nedjelji i sada vida rane u ABA ligi. Dočekuje ekipu Bosne u regionalnom takmičenju.
30' - Kraj treće četvrtine
Završena je treća četvrtina, Zvezda vodi u Pioniru - 76:63.Izvor: MN PRESS
28' - Poentira Atić
Atić pogađa poslije prodora - 69:55.
24' - Ogromna prednost za Zvezdu
Zvezda ima ogromnu prednost - 59:42.
22' - Motiejunas pogađa
Motiejunas pogađa, Zvezda ima 15 poena prednosti - 55:40.
Poluvrijeme, Zvezda vodi
Završeno je prvo poluvrijeme, Zvezda ima dvocifrenu prednost - 50:37.
18' - Zvezda čuva prednost
Motiejunas je bio polovičan sa penala - 45:35.
17' - Obradović reagovao
Poslije trojke Plamera je Obradović tražio minut odmora - 44:33. Vratio se Nvora u igru.Izvor: MN PRESS
16' - Mekintajer za tri
Mekintajer ostaje potpun osam u ćošku i pogađa trojku, Šalić uzvraća na drugoj strani - 44:30.
15' - Druga trojka Batlera
Poslije tajm-auta Batler je ostao potpuno sam na šutu za tri i to je kaznio - 41:27. Poslije toga je napravio drugu ličnu, pa je otišao na klupu, ušao je Miljenović.
14' - Batler za tri
Batler pogađa trojku na asistenciju Grejema, Bosna traži tajm-aut - 38:25.
12' - Pogađa i Davidovac
U listu strijelaca upisao se i Davidovac - 33:23.
10' - Kraj prve četvrtine, Zvezda vodi
Zvezda ima dvocifrenu prednost poslije prvog kvartala - 31:20.Izvor: MN PRESS
7' - Zvezda na dvocifrenom plusu
Poslije sedam minuta igre Zvezda ima dvocifrenu prednost - 22:9.
6' - Odželej sa penala
Odželej je pogodio oba penala, Atić je promašio otvoren šut na drugoj strani, a Kalinić je ušao u igru - 15:6.
5' - Grejem je na parketu
Devonte Grejem ne dobija preveliku minutažu u Evroligi, ali je situacija drugačija u ABA ligi. Saša Obradović ga je poslao na parket - 13:6.
4' - Nvora pod faulom
Nvora pogađa pod faulom Šalića i daje dodatno slobodno bacanje - 13:6.
3' - Trojka Mekintajera
Mekintajer pogađa trojku - 10:3.
2' - Trojka Dobrića
Dobrić pogađa za tri, a poslije dobre i promašaja, Odželej hvata skok u napadu i poentira - 7:3.
1' - Mekintajer prvi pogodio
Prve poene na meču dao je Mekintajer poslije prodora.
Meč uskoro počinje
Meč u Pioniru počinje u 20.30 časova.
Zvezda počinje meč u petorci: Mekintajer, Dobrić, Nvora, Odželej, Motiejunas.
Nema Monekea
U sastavu Crvene zvezde za ovaj meč nema Čime Monekea koji je dobio poštedu.
Saša Obradović je oprezanIzvor: MN PRESS
Saša Obradović je oprezan uoči meča sa Bosnom.
"Poslije loše utakmice u Kaunasu, tražimo svaku utakmicu i iskoristićemo je da pokušamo da vratimo malo izgubljeno samopouzdanje, i odigramo u odbrani čvrsto prije svega. Moramo da vratimo zajedništvo u igri. Bosna, naš naredni protivnik igra sa oscilacijama, međutim, iznenadili su Spartak u Subotici i pobijedili na nevjerovatan način. Zbog toga, ali i prikazanog do sada, sa puno respekta ulazimo u utakmicu u kojoj nam je pobjeda imperativ", poručio je Obradović.
Zvezda dolazi poslije dva poraza
Crvena zvezda doživjela je dva poraza u duploj evroligaškoj nedjelji. Prvo je kod kuće izgubila od Valensije (106:89), pa je nekoliko dana kasnije još ubjedljivije poražena od Žalgirisa u Kaunasu (99:67). Pokušaće te greške da ispravi u ABA ligi.
