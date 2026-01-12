logo
Crvena zvezda Bosna uživo prenos livestream
Crvena zvezda Bosna uživo prenos livestream
UŽIVO CRVENA ZVEZDA - BOSNA: Crveno-bijeli ispustili ogromnu prednost, gosti se vraćaju

Crvena zvezda dočekuje ekipu Bosne u ABA ligi.

Crvena zvezda doživjela je dva poraza u duploj evroligaškoj nedjelji i sada vida rane u ABA ligi. Dočekuje ekipu Bosne u regionalnom takmičenju.

Dešavanja sa meča pratite na MONDU klikom na karticu "Razvoj događaja".

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
21:56

30' - Kraj treće četvrtine

Završena je treća četvrtina, Zvezda vodi u Pioniru - 76:63.

Izvor: MN PRESS

21:54

28' - Poentira Atić

Atić pogađa poslije prodora - 69:55.

21:40

24' - Ogromna prednost za Zvezdu

Zvezda ima ogromnu prednost - 59:42.

21:40

22' - Motiejunas pogađa

Motiejunas pogađa, Zvezda ima 15 poena prednosti - 55:40.

21:19

Poluvrijeme, Zvezda vodi

Završeno je prvo poluvrijeme, Zvezda ima dvocifrenu prednost - 50:37.

21:13

18' - Zvezda čuva prednost

Motiejunas je bio polovičan sa penala - 45:35.

21:08

17' - Obradović reagovao

Poslije trojke Plamera je Obradović tražio minut odmora - 44:33. Vratio se Nvora u igru.

Izvor: MN PRESS

21:02

16' - Mekintajer za tri

Mekintajer ostaje potpun osam u ćošku i pogađa trojku, Šalić uzvraća na drugoj strani - 44:30.

21:01

15' - Druga trojka Batlera

Poslije tajm-auta Batler je ostao potpuno sam na šutu za tri i to je kaznio - 41:27. Poslije toga je napravio drugu ličnu, pa je otišao na klupu, ušao je Miljenović.

21:00

14' - Batler za tri

Batler pogađa trojku na asistenciju Grejema, Bosna traži tajm-aut - 38:25.

20:57

12' - Pogađa i Davidovac

U listu strijelaca upisao se i Davidovac - 33:23.

20:52

10' - Kraj prve četvrtine, Zvezda vodi

Zvezda ima dvocifrenu prednost poslije prvog kvartala - 31:20.

Izvor: MN PRESS

20:44

7' - Zvezda na dvocifrenom plusu

Poslije sedam minuta igre Zvezda ima dvocifrenu prednost - 22:9.

20:41

6' - Odželej sa penala

Odželej je pogodio oba penala, Atić je promašio otvoren šut na drugoj strani, a Kalinić je ušao u igru - 15:6.

20:40

5' - Grejem je na parketu

Devonte Grejem ne dobija preveliku minutažu u Evroligi, ali je situacija drugačija u ABA ligi. Saša Obradović ga je poslao na parket - 13:6.

20:36

4' - Nvora pod faulom

Nvora pogađa pod faulom Šalića i daje dodatno slobodno bacanje - 13:6.

20:34

3' - Trojka Mekintajera

Mekintajer pogađa trojku - 10:3.

20:32

2' - Trojka Dobrića

Dobrić pogađa za tri, a poslije dobre i promašaja, Odželej hvata skok u napadu i poentira - 7:3.

20:30

1' - Mekintajer prvi pogodio

Prve poene na meču dao je Mekintajer poslije prodora.

20:24

Meč uskoro počinje

Meč u Pioniru počinje u 20.30 časova.

Zvezda počinje meč u petorci: Mekintajer, Dobrić, Nvora, Odželej, Motiejunas.

20:05

Nema Monekea

U sastavu Crvene zvezde za ovaj meč nema Čime Monekea koji je dobio poštedu.

20:05

Saša Obradović je oprezan

Izvor: MN PRESS

Saša Obradović je oprezan uoči meča sa Bosnom.

"Poslije loše utakmice u Kaunasu, tražimo svaku utakmicu i iskoristićemo je da pokušamo da vratimo malo izgubljeno samopouzdanje, i odigramo u odbrani čvrsto prije svega. Moramo da vratimo zajedništvo u igri. Bosna, naš naredni protivnik igra sa oscilacijama, međutim, iznenadili su Spartak u Subotici i pobijedili na nevjerovatan način. Zbog toga, ali i prikazanog do sada, sa puno respekta ulazimo u utakmicu u kojoj nam je pobjeda imperativ", poručio je Obradović.

19:58

Zvezda dolazi poslije dva poraza

Crvena zvezda doživjela je dva poraza u duploj evroligaškoj nedjelji. Prvo je kod kuće izgubila od Valensije (106:89), pa je nekoliko dana kasnije još ubjedljivije poražena od Žalgirisa u Kaunasu (99:67). Pokušaće te greške da ispravi u ABA ligi.

19:58

Dobro došli

Dobro došli u MONDO prenos uživo, budite uz nas i pratite dešavanja sa meča.

