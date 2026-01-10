Gde je nestala Crvena zvezda koja je obećavala fajnal-for: Može li Saša Obradović da ugasi požar?

Crvena zvezda je upala u krizu, porazi se nižu, igrači su počeli da se bune, što znači da Saša Obradović mora da nađe rješenje što prije

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda počela je sezonu u Evroligi sa dva uzastopna poraza (Armani i Bajern) i tada je Janis Sferopulos dobio otkaz. Tomislav Tomović je preuzeo tim, napravio čudo u Istanbulu protiv Fenerbahčea i onda je tim preuzeo Saša Obradović. Upisao je šest pobjeda u nizu, ukupno sedam računajući i duel u Turskoj i sve je izgledalo savršeno, skor 7-2, sam vrh na tabeli. Šta se onda desilo?

Prvo je krenulo malo "štucanje" u vidu poraza od Dubaija i Valensije koje je koliko-toliko nadoknađeno pobjedama kod kuće protiv Monaka i Olimpijakosa i onda je krenula prava kriza. Od poraza u derbiju od Partizana i ispuštenih "+16", a prije toga i poraz od Barselone u Areni. Od 5. decembra, pa do 9. januara, dakle za nešto više od mjesec dana ekipa Saše Obradovića je upisala samo dvije pobjede, dakle osam utakmica i šest poraza.

Porazi se dešavaju, to nije sporno, posebno u ovako napornoj sezoni Evrolige sa "milion" utakmica, ali ono što mnogo više brine jeste loša igra Zvezde. Pobjeda protiv Virtusa upisana je tako što je Karsen Edvards promašio trojku za pobjedu. A Pariz i Valensija su dali prebacili "stotku" (102 odnosno 106 poena), dok je Žalgiris bio blizu (99:67).

Gdje je nestala Zvezda koja je obećavala F4 Evrolige?

Kada je Zvezda 2. januara ubjedljivo pobijedila Efes u Istanbulu (87:65) ponovo su krenule priče o obećanjima i napadu na F4. Čima Moneke je tada samouvjereno rekao Deniz Aksoj "da će on biti u Atini na fajnal-foru sigurno". Izgledalo je kao da je možda konačno nešto "kliknulo" i da je ekipa na putu oporavka poslije poraza u Parizu. Umesto toga dogodila su se dva prilično lagana poraza.

I predsjednik kluba Željko Drčelić je na novogodišnjem koktelu rekao "da će biti zadovoljan samo fajnal-forom". Igrači su to ponavljali i u svojim izjavama. Gdje je nestala ta ekipa? To je verovatno i ključno pitanje u ovom momentu. Šta se tu tačno dešava i gdje su problemi?

Da li je Zvezda izgubila hemiju?

Oštra izjava najiskusnijeg igrača tima Donatasa Motiejunasa o tome "da je ekipa izgubila hemiju" svakako polako pali određene alarme. Uostalom, kao neko ko je toliko dugo u košarci litvanski centar umije da prepozna takve stvari. Zašto se to izgubilo i šta je razlog? Moraće Saša Obradović što prije da nađe odgovor i da reši "požar" koji je počeo polako da se širi.

Može li Obradović da pronađe tog "vatrogasca"? Ko bi to mogao da bude? Jeste floskula i nešto što se prečesto upotrebljava u svijetu sporta, ali će igrači Zvezde zaista morati da se pogledaju u ogledalo i da obave taj neprijatan razgovor između sebe. Nešto ne štima i to je jasno. Ona granitna odbrana koja je krasila Zvezdu i donosila uspjeh i rezultate polako bledi. Rivali se šetaju kroz reket, zato je Obradović i izgubio živce u jednom trenutku u Kaunasu. Nervoza raste, što se vidi i golim okom.

Šta je sa povrijeđenim igračima?

Prvi čovjek kluba Željko Drčelić je pred svima izjavio da je "Bolomboj vojnik Zvezde i da sa njim može da osvoji Evroligu". Jasno je da je ogroman problem Zvezde u reketu, posebno kada je odbrana u pitanju. Motiejunas ima 35 godina, ima znanje i iskustvo, ali ne i dovoljno snage i brzine da parira mlađim i bržim centrima. Ebuka Izundu ima snagu i atleticizam, mada ni on u odbrani ne pokazuje ono što se očekuje. Hasijel Rivero je povrijeđen, uskoro se i on vraća, ali ni on nikada nije važio za pretjerano dobrog defanzivca.

Bolomboj nije igrao još od marta prošle godine. Dobra vijest je da je počeo da trenira. Ipak, treba uzeti u obzir da je potreban period ulaska u ritam, igra pod kontaktom, sve što sa tim dolazi i nije realno očekivati da će tek tako da bude na onom starom nivou. Potrebno je i njemu vrijeme. Čeka se i potpuni oporavak Ognjena Dobrića koji je veoma bitan šraf u odbrani. Tu je i Tajson Karter kod kog stoji najveći upitnik i nesigurnost za povratak na parket ove sezone.

Da li je vrijeme za nove petorke?

Djeluje sa strane i da trener Obradović još nije pronašao one prave petorke i da se još uvijek eksperimentiše sa tim. U posljednje vrijeme Kodi Miler Mekintajer i Džared Batler zajedno počinju mečeve i stiče se utisak da pomalo "guše" jedan drugog. Batler je pokazao da polako preuzima ulogu lidera i da ekipa bolje igra kada je lopta kod njega u rukama, ali u isto vrijeme Kodi gubi samopouzdanje kada nema loptu u rukama.

Džordan Nvora je fantastičan šuter i neko ko je sposoban da iskreira poene iz svih pozicija, ali se muči u defanzivi i to je jasno. Niža petorka sa Čimom Monekeom i Semijem Odželejem ne može da funkcioniše na duže staze i to se takođe vidi. Nikola Kalinić je u padu forme već neko vrijeme. Radi neke stvari koje se ne vide u statistici, mada je tu i veća doza nervoze što se vidi i po raspravama sa sudijama i tehničkim greškama. Obradović je takođe odlukom da Jago dos Santos ima prednost u odnosu na Devontea Grejema i Stefana Miljenovića pokazao i kakva je hijerarhija u timu u ovom trenutku.

Da li je došlo vrijeme da se i tu prave promjene i da se mijenjaju petorke? Odgovor na to pitanje znaju Saša Obradović i njegov stručni štab. "Požar" je počeo da se širi, ima li Zvezda nekoga da ga ugasi dok ne bude prekasno?