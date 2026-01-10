"Stidim se, mi više nismo tim": Čima Moneke bez dlake na jeziku o ponoru u koji je upala Zvezda

Čima Moneke, najbolji igrač Crvene zvezde u debaklu protiv Žalgirisa, govorio bez dlake na jeziku o problemima s kojima se ekipa suočava u posljednje vrijeme.

Izvor: Luka Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ne tako davno Crvena zvezda je bila na diobi prvog mjesta na tabeli Evrolige, pamtimo skor 7-2 i 9-4, međutim trenutno ne izgleda dobro i poslije šestog poraza u posljednjih osam utakmica - blizu je da ispadne iz plej-in zone. Zašto je to tako i šta se desilo u posljednjih mjesec dana sa ekipom, niko nema tačan odgovor.

Ali, ono što je primjetno je da svi oni koji su "unutra" ponavljaju istu stvar - "Zvezda više nije onaj isti tim". To će pod hitno morati da promijeni trener Saša Obradović, a od Donatasa Motiejunasa i Čime Moneke dobio je i "zeleno svjetlo" to da učini.

Izvor: MN PRESS

"Osjećam se poraženo, zbunjeno... Jednostavno moramo da shvatimo šta se dešava. Trenutno nismo tim. U ovom trenutku nismo tim i na nama je da to riješimo. Ovo su usponi i padovi tokom sezone. Rekli smo da će sezona biti kao rolerkoster i mi smo sada na najnižoj tački. Moramo da se pobrinemo da se što prije izvučemo iz ovog pada...", rekao je Moneke za "Meridijan Sport" i složio se sa Motiejunasom da Zvezda ne izgleda trenutno kao tim, dodavši uz to da je potrebno manje pitanja i više odgovora.

Znamo da je Moneke emotivac, a tako je bilo i poslije debakla u Kaunasu: "Iskreno, nisam ni bijesan - samo sam tužan. Stidim se. Imam osjećaj da smo razočarali milione ljudi. Ovo je čisto razočaranje. Nije čak ni bijes, već razočaranje, sramota - sve zajedno", dodao je Nigerijac.

Kako će se Zvezda podići?

Izvor: MN PRESS

Odbrana je najveći problem Crvene zvezde u posljednje vrijeme, primila je više od 200 poena u "duplom kolu", a tek slijede tri vrlo teška gostovanja: Olimpiji iz Milana, Monaku i Virtusu.

"Odbrana je stvar želje, truda i poverenja u saigrače iza sebe - da znaš da možeš da zadržiš svog igrača, ali i da, ako ne uspiješ, neko čuva tvoja leđa. Mi trenutno nemamo to povjerenje jedni u druge. To utiče na naš napad, a naš napad utiče na odbranu. Sve djeluje isprazno, obeshrabrujuće - i za gledanje, ali i za igranje", rekao je Moneke i zaključio da samo na jedan način ekipa može da se vrati na pravi put:

"Jedini način da to saznamo jeste u budućnosti, kada se budemo osvrnuli unazad. Trenutno se samo osjećam užasno. Nadam se da jeste prelomni trenutak, ali volio bih da nikada nismo morali da dođemo do ove tačke da bismo to saznali - ili da bismo se tome nadali. Tako se osjećam".