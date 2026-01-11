"Ružno zvuči, ali to je realnost": Luka Mitrović progovorio o odlasku iz Crvene zvezde

Iskusni centar Luka Mitrović zadovoljan je u moskovskom CSKA, a umalo mu je ljetos izmakao transfer u Makabi.

Izvor: MN PRESS

Bivši košarkaš Crvene zvezde Luka Mitrović otišao je tiho sa Malog Kalemegdana gdje je u jednom periodu nosio i kapitensku traku. Da zle krvi između njega i crveno-bijelih nema, potvrdio je u razgovori za "Basketball sphere".

Dugo je vladala neizvjesnost oko njegove budućnosti, ali kada je stigla ponuda iz Rusije nije imao ni najmanju dilemu.

"Kada se desila ljetos ova situacija sa Crvenom zvezdu i kada sam saznao da neću ostati, ideja je bila da se ide ka ovako nečemu, to jest ovom slijedu događaja koji se desio, da se sačeka. Da vrlo vjerovatno neka odgovarajuća ponuda neće doći preko ljeta, nego da se sačeka kada sezona počne i kada nekom zafali negdje igrač, da li zbog povreda ili nečeg drugog. Ružno zvuči, ali to su stvari koje su realnost u ovom poslu. I tu se ona krilatica dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, najbolje pokazuje. Tako da, bilo je neki ponuda tokom ljeta koje smo svjesno stavili po strani. Što se tiče Evrolige, ispratio sam da se nešto pisalo. Većina od toga nije istina. Ono što je meni davalo neku sigurnost bio je važeći ugovor sa Crvenom zvezdom, koji mi je davao prostora da mogu da ostanem kod kuće nešto duže i da sačekam ponudu koja mi po svim kriterijumima odgovara", rekao je Mitrović.

Istina je da je trebalo da pređe u Makabi, ali na kraju nije došlo do dogovora. "Bilo je jako blizu dogovora sa Maccabi Tel Avivom. U toj situaciji u kojoj sam bio imali ste i treću stranu, gdje to nije samo između mene i Maccabi Tel Aviva, nego je bila i Crvena zvezda. Tri strane moraju da se usaglase, a klubovi nisu mogli da se dogovore u tom slučaju, tako da sam ‘izvisio’ u toj situaciji, ali čekao sam, čekao i bio strpljiv. Nije bilo nimalo lako u nekim trenutima. Kada vidite da je sezona već uveliko odmakla, svi igraju, a vi ste kući, trenirate preko nedjelje. Dođe vikend, gledate utakmice na televiziji… Pokušao sam nekako uvijek da okrenem neku pozitivnu stranu, da više vremena sa porodicom, prijateljima, da imam vremena za neke stvari za koje nisam imao u prethodnom periodu."

Vidi opis "Ružno zvuči, ali to je realnost": Luka Mitrović progovorio o odlasku iz Crvene zvezde Luka Mitrović kosarkaš Crvene Zvezde proslavlja pobedu Luka Mitrović kosarkaš Crvene Zvezde na zagrevanju Luka Mitrović kosarkaš Crvene Zvezde u akciji sa Dejanom Davidovcem Luka Mitrović kosarkaš Crvene Zvezde na evroligaškom meču Luka Mitrović kosarkaš Crvene Zvezde na zagrevanju Luka Mitrović kosarkaš Crvene Zvezde na meču protiv Budućnosti Luka Mitrović kosarkaš Crvene Zvezde na meču protiv Budućnosti Luka Mitrović kosarkaš Crvene Zvezde na Kupu Radivoja Koraća sa kapitenom Brankom Lazićem i Nebojšom Čovićem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Stigla je ponuda CSKA i nije se dvoumio ni sekund. "Kada je došla ponuda CSKA, nisam razmišljao ni sekunde, znao sam vrlo dobro gdje idem. Poprilično sam objektivan i uopšte se nisam zaluđivao da ću da završim negdje gdje nije realno. Ruku na srce, prija mi u ovim godinama i ovaj neki laganiji tempo i laganiji ritam utakmica, tako da se svo to čekanje i stres na kraju definitivno isplatio."

Još jednom je podvukao da je sa svima u Zvezdi ostao u dobrim odnosima. "Nemam nikakav problem, niti sam ljut, niti ogorčen. Ovo shvatam kao posao i u poslu se nekad donose i odluke koje se možda nekome neće svidjeti. Jedino što me iznenadilo je ta odluka o razlazu, jer sam mislio da sam pod ugovorom i da ću taj ugovor odraditi do kraja, a onda ćemo vidjeti šta i kako. Odvilo se drugačije i zaista nemam nikakav problem sa tim. Mi smo profesionalci prije svega. Sve u životu, pa i u sportu ima neki rok trajanja, a ja sam u Crvenoj zvezdi vjerovatno ostvario maksimum. Došao je kraj te saradnje i tu nema nikakve zle krvi između mene i ljudi tamo. Tako će i ostati."