Luka Mitrović ima novi klub: Potpisao za evropskog velikana!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nekoliko meseci nakon što je Zvezda saopštila da ne računa na Luku Mitrovića, centar je pronašao novi klub.

luka mitrovic prelazi u cska iz moskve Izvor: MN PRESS

Nekadašnji kapiten Crvene zvezde Luka Mitrović napušta Srbiju i karijeru opet nastavlja u inostranstvu, a ovog puta će to biti Rusija. Iako je prethodnih nedjelja trenirao sa ekipom FMP u Železniku, Mitrović će biti predstavljen kao novi igrač CSKA iz Moskve.

Kako prenosi "Mozzart Sport", Mitrović je dogovorio sve detalje i čim prođe ljekarske preglede potpisaće ugovor sa ruskim timom do kraja tekuće sezone. Biće to drugi izlet u inostranstvo iskusnog košarkaša koji je u Crvenoj zvezdi pokrivao pozicije četiri i pet, a kojeg je srpski tim "precrtao" pred početak takmičarske godine.

Crvena zvezda se zahvalila na saradnji nekadašnjem kapitenu, ali se kasnije ispostavilo da on i dalje ima potpisan ugovor sa crveno-bijelima. Njegov jak ugovor bio je i najveća prepreka za FMP, koji se nadao da bi na nekom popustu mogao da dobije kapitalno pojačanje za regionalnu ligu. To se neće desiti, jer Mitrović ide u Rusiju i igraće za jedan od najvećih evropskih timova.

Srećan sam što ću biti dio tako velikog tima kao što je CSKA. Znam tačno gdje dolazim, s kojim ambicijama i ciljevima za narednu sezonu. Učiniću sve što mogu da se brzo adaptiram i pomognem timu da ostvari ciljeve”, rekao je Mitrović za klupski sajt CSKA.

Podsjećamo, tokom ljeta se pričalo da bi Mitrović mogao da ostane u Evroligi i obuče dres Makabija iz Tel Aviva, ali do tog dogovora nije došlo. Sada će imati priliku da se predstavi publici u Moskvi, a u ekipu CSKA donosi ogromno iskustvo jer je između dva mandata u Zvezdi bio član Bamberga, Mursije, Manrese, Hapoela iz Jerusalima i podgoričke Budućnosti.

Mitrović je prošle sezone odigrao 25 utakmica u Evroligi i prosječno bilježio 5,6 poena uz 2,9 skokova i 65 odsto šuta za dva. U ABA ligi imao je nešto veći učinak od 6,9 poena iz 4,2 skoka. Za Crvenu zvezdu je u karijeri odigrao 524 utakmice i osvojio je 19 trofeja. Po oba parametra je drugi u klupskoj istoriji, odmah iza Branka Lazića.

Bonus video:

Pogledajte

00:28
Luka Mitrović odigrao 500. utakmicu
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Tagovi

Luka Mitrović KK Crvena zvezda CSKA Moskva

