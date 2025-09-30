Luka Mitrović potpisuje za evroligaša

Samo nekoliko dana pred početak Evrolige pojavile su se glasine o prelasku Luke Mitrovića u Makabi iz Tel Aviva.

Srpski košarkaš Luka Mitrović još nema potpisan ugovor za novu sezonu, a kako sada stvari stoje najbliži je ostanku u Evroligi. Po tvrdnjama medija iz Izraela, nekadašnji košarkaš i kapiten Crvene zvezde blizu je dogovora sa Makabijem iz Tel Aviva koji je posljednjih dana veoma zainteresovan za njegove usluge.

Kako prenosi "Sport5", Luka Mitrović je velika želja trenera Odeda Kataša i pregovori su u već poodmakloj fazi. Isti izvor javlja da je posao blizu zaključenja, kao i da se u Makabiju nadaju da će Mitrović uskoro obući žuti dres. Nema sumnje da bi Mitrović bio značajan dodatka Makabiju, posebno kada se ima u vidu da izraelski timovi zbog nestabilne situacije nisu idealna destinacija za nastavak karijere. Sa druge strane, Mitrović je već igrao u Izraelu, što Makabi vidi kao olakšavajuću okolnost u pregovorima.

Luka Mitrović prvo je igrao za Hemofarm u seniorskoj konkurenciji, a zatim je pet godina nosio dres Crvene zvezde. Uslijedile su avanture u inostranstvu gdje je nastupao za Bamberg, Mursiju, Manresu, Hapoel Jerusalim i podgoričku Budućnost, prije nego što se vratio u Zvezdu 2021. godine.

Sa Crvenom zvezdom osvojio je pet trofeja u ABA ligi, šest trofeja u KLS i čak osam puta Kup Radivoja Koraća. Sa ekipom Budućnost iz Podgorice osvojio je duplu krunu u Crnoj Gori, a svojevremeno je osvojio tri medalje na Evropskim prvenstvima sa mlađim kategorijama reprezentacije Srbije.

