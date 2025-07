Ovo je nova centarska linija Crvene zvezde: Riješen gorući problem, čeka se signal iz NBA za najveće pojačanje!

Crvena zvezda će naredne sezone imati potpuno novu centarsku liniju. Evo kako će to izgledati pod košem.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će u novu sezonu ući sa mnogo drugačijim timom nego prošle godine, pogotovo pod košem. Već je tim sa Malog Kalemegdana uradio mnogo posla po tom pitanju, a neka pojačanja i odlasci se još čekaju.

Nakon dobrih igara u Evroligi i osvojenog Kupa Radivoja Koraća ekipa je pala u finišu sezone i izgubila trofeje u ABA ligi i domaćem prvenstvu, pa je to vjerovatno dodatno potaknulo upravu i stručni štab da rekonstruišu tim.

Problem pod košem za Crvenu zvezdu su i povrede, pošto je u sastavu nekoliko igrača koji su na raspolaganju, ali zbog povreda neće moći od početka da se stave na raspolaganje Janisu Sferopulosu. Pa, kako če izgledati Crvena zvezda pod košem?

Ko je ostao?

Izvor: MN PRESS

Ono što je sigurno je da će od centara i krilnih centara iz prošle sezone u ekipi ostati Džoel Bolomboj i Dejan Davidovac, ali je veliki problem što oni neće biti spremni za početak sezone. Doživjeli su povrede krajem sezone, a dok Davidovca vjerovatno crveno-bijeli neće dugo čekati postoje prognoze da Bolomboj možda bude na terenu tek oko Nove godine.

Ko je otišao?

Za sada je zvanično klub napustio samo Majk Daum, koji se oprostio od Crvene zvezde. Američki krilni centar je imao neke odlične partije, ali nažalost i njega su sputale povrede. Vrlo je izvjestan odlazak Luke Mitrovića mada još uvek nije ozvaničen, a takođe blizu napuštanja kluba je Džon Braun.

Ko je došao?

Uroš Plavšić se vratio sa pozajmice u Bešiktašu i vidjećemo da li će ostati. Imao je jedno vrijeme minutažu kod Janisa Sferopulosa pa je morao minute poslije da traži kod Dušana Alimpijevića, a vidjećemo hoće li reprezentativac Srbije zapravo dobiti šansu.

Kao najveće pojačanje dosadašnjeg prelaznog roka stigao je Čima Moneke. Krilni centar je došao iz Baskonije gdje je jedno vrijeme bio lider tima, ali pred kraj prošle sezone je bilo jasno da ekipa iz Vitorije želi da ga se riješi. Moneke je jedan od boljih poentera u Evroligi na svojoj poziciji, ima i NBA iskustvo i ideja je da on konačno bude kvalitetan starter na poziciji krilnog centra.

Došao je i dobro poznati Ebuka Izundu koji se spremao u dresu FMP-a dve sezone, a onda je nakon sjajnih sezona u Oldenburgu i Galatasaraju stigao među crveno-bijele.

Ko bi još mogao da stigne?

Za sada znamo da je Filip Petrušev postigao usmeni dogovor sa klubom, Zvezda i Olimpijakos su se oko svega dogovorili, a problem pravi samo NBA. Ukoliko se pojavi NBA ponuda otići će, ako nje ne bude crveno-bijeli bi sa Petruševom i Monekeom mogli da imaju jako napadački potentan centarski tandem.

Kao potencijalno pojačanje pominjao se i Kubanac Hasijel Rivero. Iskusni Kubanac ima 31 godinu, u Evropu je došao 2019. godine, a posljednje dvije sezone igrao je za Makabi. Za sada deluje da je on opcija ukoliko ne stigne Petrušev, ali možda je plan tima i da stignu obojica.

Kako će izgledati reket Crvene zvezde?

Izvor: Dušan Milenković/ATA images

To umnogome zavisi od Filipa Petruševa. Ukoliko zaigraju zajedno Moneke i on to bi zaista napadački bila nevjerovatna kombinacija. Uz njih su tu su atletski moćni Ebuka Izundu i Džoel Bolomboj, obojica sjajni defanzivci, kao i Uroš Plavšić i Dejan Davidovac kao igrači koji mogu da iskoče i ponude poene i rješenja u bitnim mečevima. Ako se tome doda i Hasiel Rivero, neće faliti snage i visine u reketu. Sigurno će faliti uigranosti, jer je centarska linija potpuno nova, ali ako se svi transferi riješe u narednih nekoliko nedjelja to bi značilo da bi Janis Sferopulos imao vremena da kockice postavi na mjesto.

