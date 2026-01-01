"Hvala onima koji su mi radili iza leđa": Kome je bivši igrač Zvezde poslao misterioznu poruku?

Uroš Račić napisao je emotivnu objavu na Instagramu u kojoj je čestitao Novu godinu samom sebi i isprozivao je određene ljude koji su mu radili iza leđa...

Izvor: MN PRESS

Uroš Račić (27) napustio je Italiju ljetos i prešao u Grčku gdje je potpisao za Aris iz Soluna. U novogodišnjoj noći odlučio je da se oglasi na instagramu i da Novu godinu čestita samo sebi samom. U objavi je objasnio razloge za sve to i tom prilikom je bivši fudbaler Crvene zvezde isprozivao i određene ljude koji mu nisu vjerovali.

"Želim da se zahvalim sebi, jer sam vjerovao u sebe. Ovako počinju riječi Snup Doga i ja se ovog puta tako i obraćam. Želim da se zahvalim sebi, za sve što sam uradio do sada. Želim da se zahvalim svim ljudima koji su mi radili iza leđa, nisu me pozivali tamo gdje pripadam, nisu mi dali ono što zaslužujem. Želim da se zahvalim jer nisam čekao na njihova priznanja već sam to uradio sam, uzimao sam šta mi je pripadalo i nisam tražio odobrenja i dozvole od ljudi i bez sebe samog nikada ne bih prošao ovaj put ni zbog koga osim zbog mene samog", počeo je Račić.

Izvor: MN PRESS

Obećava da će da bude još bolji igrač i da neće dozvoliti da u njegovom svijetu budu oni koje ne želi.

"Hvala ti Uroše za sve što si uradio. Bože, hvala ti jer si mi dao snagu da sve ovo postignem i zahvalan sam svojoj porodici i ljudima koji sve ovo čine zajedno sa mnom mogućim. Prethodne godine bile su izazovne i ova koja prolazi bila je više nego uspješna. Zdrav sam i željan svega što dolazi na način da i dalje budem najbolji mogući u datom trenutku. Prestao sam da vjerujem u 'prazne priče' i biću najbolji na svojoj poziciji u svom klubu, pa ako sam vam potreban, vi se javite. Ovaj put ću ja biti taj koji će razmisliti da li ste dovoljno vrijedni da budete dio moga svijeta. Zahvalio bih se svim ljudima koji cijene ovo šta ja radim i što ću raditi i dalje. Poželio bih vam svima srećnu Novu godinu, puno zdravlja i sreće i svakog uspjeha koji budete željeli", zaključio je Račić.

Ko je Uroš Račić?

Uroš Račić je rođen 17. marta 1998. godine u Kraljevu i upravo je tamo napravio prve fudbalske korake. Došao je potom u omladinsku školu Crvene zvezde i upravo je na "Marakani" započeo fudbalsku karijeru gdje se zadržao dvije godine. Otišao je potom u Valensiju, tamo je odigrao 59 mečeva, mada je više bio na pozajmicama (Tenerife, Famalikao i Braga), da bi 2023. godine potpisao za Sasuolo i odigrao 22 meča, pa su usledile nove pozajmice (Vest Bromvič Albion i Braga) i od skoro je u Arisu.

Prošao je mlađe selekcije reprezentacije Srbije, za seniorsku reprezentaciju odigrao je 13 utakmica za sada. Ostaje da se vidi i da li će se naći u planovima novog selektora Veljka Paunovića.