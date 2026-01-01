Bh. olimpijac Mirza Nikolajev za Mondo: "Ja vozim dobro očuvan golf 4, a oni golf 8"

Bh. sankaš Mirza Nikolajev za Mondo je govorio o borbi za plasman na Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini, problemima sa opremom, finansijama...

Naredna godina nam, pored Svjetskog prvenstva u fudbalu, donosi još jedno veliku sportsku priredbu – Zimske olimpijske igre. Biće to 25. izdanje ovog takmičenja koje će se održati u Milanu i Kortini d'Ampeco.

Trenutno još nije poznat tačan broj sportista koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na ovoj manifestaciji, a jedan od onih koji se bore za odlazak u Italiju je sankaš Mirza Nikolajev.

Ovaj 24-godišnji Sarajlija je u razgovoru na MONDO govorio o svojoj karijeri, a na početku smo ga pitali o sezoni koja je nedavno započela, a čija će kruna biti upravo Zimske olimpijske igre.

Mirza Nikolajev tokom trke u Svjetskom kupu

"Za ovu sezonu sam promijenio sanke, sada imam malo bolje sanke u odnosu na prošlu sezonu. Imao sam taj period navikavanja u prve dvije-tri sedmice. Imao sam priliku da idem u Kortinu na novu stazu, na kojoj će se održati Olimpijske igre. Zadovoljan sam, kako tim nastupom, tako i ovom američkom turnejom. Bio sam prvi put u Americi, vozio sa vrha obje staze i sretan sam što sam uopšte završio vožnje jer sam imao doslovno tri-četiri vožnje prije same trke, što je nekih 3 minute i 40 sekundi provdenih na stazi. To nije dovoljno ni da se nauči staza ni da se spusti s vrha. Poprilično sam zadovoljan i sa osvojenim bodovima i plasmanima. Naravno da želim uvijek da to bude bolje, ali jednostavno sam u takvoj situaciji da je to najbolje što sam mogao dati od sebe", započeo je Nikolajev razgovor za naš portal.

Iskustvo sa Zimskih olimpijskih igara u Pekingu

U slučaju da obezbijedi plasman na Zimske olimpijske igre ne bi mu to bilo prvi put, s obzirom da je bio dio ove manifestacije i u Pekingu 2022. godine. Tada mu je pripala čast da zajedno Elvedinom Muzaferijom ponese zastavu BiH na ceremoniji otvaranja. Nakon skoro četiri godine, prisjetio se ovog iskustva.

"Nedavno sam razmišljao o tome, nekako sada osjećam tremu pred ove naredne Igre u Milanu, jedostavno ne mogu i dalje da vjerujem da sam bio na Olimpijskim igrama. Gledajući taj momenat od prije četiri godine, jednostvno mi se čini nerealnim. Baš mi je drago što sam imao priliku da nosim zastavu, da predstavljam Bosnu i Hercegovinu i da se sankanje ponovo pojavilo na sceni nakon 24 godine. Stvarno je nezaboravan trenutak i stvarno sam ponosan, kako ja tako i svi moji. Poprilično sam uzbuđen i za ove naredne Olimpijske igre, ali neću ništa da ureknem još uvijek su takmičenja u toku i skupljanje bodova pa neću više ništa da govorim o tome. Volio bih opet da imam priliku da predstavljam BiH na najvećoj svjetskoj smotri", rekao je Mirza.

Mirza Nikolajev nosi zastavu Bosne i Hercegovine na otvaranju ZOI Peking 2022

Nikolajev se bori za preostalih pet mjesta koja vode na Zimske Olimpijske igre, a pored njega za ista mjesta pretenduje još 13 takmičara. Predstavnik BiH je trenutno na šestoj poziciji te je prvi ispod crte sa 10 bodova manje od petoplasiranog nakon tri trke koje su se bodovale za odlazak u Milano. Ostale su još dvije trke koje će odlučiti putnika, a radi se o takmičenju u Siguldi i Vinterbergu.

Obnova staze na Trebeviću Prethodnih nekoliko godina često su se mogla čuti obećanja o obnovi bob staze na Trebeviću, ali se u realnosti ništa ne dešava. "Nemam mnogo informacija o tome, ali znam da je tek ove godine u aprilu staza tek upisana u grunt, znači tek je sad uknjižena staza jer je u knjigama pisalo da je to gore samo šuma. Za ostale stvari, stvarno ne znam", rekao je Nikolajev o ovoj temi.

S obzirom da se radi o sportu koji je prava nepoznanica u našoj državi, Mirza i njegov tim se susreću sa brojim problemima.

"Ima dosta stvari, a evo najveći izazov meni lično je što se ja takmičim sa ljudima koji, tako da kažem, žive na ledu. Ja sam u posljednje tri godine odradio nekih 200 vožnji dok su ove veće nacije iz vrha takmičenja samo ove sezone imali preko 300 vožnji. Samo to vrijeme na stazi i količina treninga, predstavlja najveći problem kako ove tako i svake sezone. Tu je i druga problematika same opreme, odnosno poređenja moje opreme sa opremom ljudi koji su u prvih 10", dodao je on.

Ogromne razlike u opremi i uslovima

Teško da postoji bilo koji drugi sport u kojem su toliko izražene razlike u vrijednosti opreme onih najboljih i onih kojih dolaze iz zemalja u kojim se sportisti moraju snalaziti sami. Cijena sanki koje koriste oni na vrhu dosežu astronomske cifre. Nikolajev je tu razliku slikovito opisao zanimljivim poređenjem.

"Nijemci su nedavno objavili koliko koštaju njihove sanke i oprema i ja ću reći samo da je moja oprema nekih 15 odsto ukupne cijene te njemačke opreme. Same sanke su možda nekih 10 odsto vrijednosti od njihovih. Ne znam tačno koliko su moje sanke koštale, to bi trener znao bolje, ali znam da su ove njemačke sanke otprilike 45 hiljada evra. Često da približim ljudima da shvate razliku uporedim to kao da ja vozim dobro očuvanog golfa 4 dok su oni na golfu 7, golfu 8 ili nekakve GTI-ove. To je jedini način da pomognem ljudima da shvate koja je to razlika. Uprkos svemu tome često sam u trkama unutar 2 sekunde zaostatka iza prvog", objašnjava Nikolajev.

Bh. olimpijac sanke mijenja iz prostog razloga da zadrži kakvu-takvu konkurentnost, a kako kaže sa trenutnom postavkom je uvijek na rubu – smanjuje sigurnost kako bi dobio nešto na brzini.

Finansije – najveći problem bh. sportista

Glavni problem su, kao i u svakom sportu u BiH, naravno finansije.

"S obzirom da ovaj sport nije toliko komercijalan i da nema toliko sluha za njega i generalno svi znamo kakva je situacija sa sportom u BiH generalno, nismo jedini sport u koji se ne ulaže, ali definitivno je teško. Dosta ljudi i ne zna da ovaj sport postoji i ne zna za mene da se takmičim na svjetskom nivou. Najveći problem je što i kada dobijemo podršku, ta podrška bude simbolična. Ipak, skupi se nekako eto ove godine Hamza (op. a Pleho) je povrijeđen i sada ima dovoljno sredstava za mene i trenera, s tim da ni trener nije u svim trkama učestvovao. Uvijek je takva situacija bila, ali eto dobili smo podršku ove godine od Ministarstva kulture i sporta, Međunarodnog olimpijskog komiteta što kroz kontinentalni grant što kroz stipendiju, a tu je i podrška od sponzora. Eto ove godine smo bili u SAD-u, a prethodnih godina nismo mogli upravo zbog finansijskih problema", rekao je on i dodao:

"Ovaj sport ima turistički potencijal, kada bi se obnovila staza na Trebeviću. Ne mislim to samo zbog sebe, ja ću biti i proći, biće još Mirzi poslije. Ja ne mogu da shvatim ljude koji nemaju tu neku širu sliku u glavi, da ovaj sport može biti potencijal za grad, što kao turistička atrakcija, a i što otvara nova radna mjesta."

Mirza Nikolajev na premijeri filma Staza u kojem tumači glavnu ulogu.

S obzirom na sve navedene probleme, neizbježno je bilo pitanje da li je ikad pomišljao da odustane od svega.

"Često mi se javljalo pitanje u glavi 'e šta sad, da li da nastavim'? I prije dvije sezone mi je prolazilo kroz glavu da ne želim više da sankam. Jednostvano dođe taj period kada nisi zadovoljan ni sa svojim rezultatima ni radom, a tu je i nezadovoljstvo zbog nedostatka podrške. To me nekako najviše boli kao sportistu, gdje ti imaš želju i ambiciju da napraviš rezultat i predstaviš BiH i kada vidiš da se to ne cijeni kako bi trebalo onda se javljaju pitanja 'šta će meni ovo u životu'. Ipak, koliko god nekad bilo teško i stvarno ima momenata kada bih sanke prepolovio i bacio ih u Miljacku, onda se sjetim nekih stvari i onih najbitnih koji su bizu tebe – porodice, trenera prijatelja, djevojke, koga god i mislim da je to najbitnije i da se na to treba generalno fokusirati", rekao je Nikolajev.

Poruka mladima za kraj

Za kraj je Mirza imao poruku za sve one koji se žele baviti sportovima koji nisu baš česti na našim prostorima.

"Kakve god ambicije i želje da bilo ko ima, ne smije dopustiti da ga neko spriječi u tome i da on da sve od sebe. Najbitnije da budeš zadovoljan sam sa sobom i da možeš reći ’ja sam uradio sve što je bilo do mene’. Najbitnije da ostaneš uporan i da ne čekaš nekog drugog da završi nešto za tebe i da stvarno sjedneš, zapneš, trčiš ne znam šta god. Samo da uradiš sve što je u tvojoj moći i mislim da je to najbitnije. Živimo u takvoj državi gdje jednostavno napredak ide sporo, nije toliko veliko zadovoljstvo i da te ljudi gledaju kao što je to vani. Jednostavno se moraju izboriti sa tim i što se prije pomirite sa tom činjenicom to je lakše", zaključio je Mirza Nikolajev razgovor za Mondo portal.