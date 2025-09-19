Sportisti iz Rusije će učestvovati na Zimskim olimpijskim igrama bez zastave i himne

MOK je suspendovao Ruski olimpijski komitet u oktobru 2023. godine.

Izvor: Shutterstock

Rusi će se takmičiti kao neutralni nezavisni sportisti bez nacionalne zastave ili himne na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji 2026. godine, saopšteno je iz Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK).

MOK je suspendovao Ruski olimpijski komitet u oktobru 2023. godine zbog priznavanja regionalnih olimpijskih savjeta u ukrajinskim regijama Lugansk, Donjeck, Herson i Zaporožje, koje je Rusija zauzela nakon početka rata 2022. godine.

"Razgovarali o nezavisnim neutralnim sportistima. To neće biti ništa novo", rekla je predsjednik MOK-a Kirsti Koventri na konferenciji za novinare.

Ona je dodala da će Izvršni odbor zauzeti potpuno isti pristup kao u slučaju Ljetnih olimpijskih igara u Parizu 2024. godine.

"Ništa se nije promijenilo", rekla je Koventrijeva.