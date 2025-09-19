logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sportisti iz Rusije će učestvovati na Zimskim olimpijskim igrama bez zastave i himne

Sportisti iz Rusije će učestvovati na Zimskim olimpijskim igrama bez zastave i himne

Autor Haris Krhalić
0

MOK je suspendovao Ruski olimpijski komitet u oktobru 2023. godine.

zimske olimpijske igre pokrivalica zoi pokrivalica Izvor: Shutterstock

Rusi će se takmičiti kao neutralni nezavisni sportisti bez nacionalne zastave ili himne na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji 2026. godine, saopšteno je iz Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK).

MOK je suspendovao Ruski olimpijski komitet u oktobru 2023. godine zbog priznavanja regionalnih olimpijskih savjeta u ukrajinskim regijama Lugansk, Donjeck, Herson i Zaporožje, koje je Rusija zauzela nakon početka rata 2022. godine.

"Razgovarali o nezavisnim neutralnim sportistima. To neće biti ništa novo", rekla je predsjednik MOK-a Kirsti Koventri na konferenciji za novinare.

Ona je dodala da će Izvršni odbor zauzeti potpuno isti pristup kao u slučaju Ljetnih olimpijskih igara u Parizu 2024. godine.

"Ništa se nije promijenilo", rekla je Koventrijeva.

Možda će vas zanimati

Tagovi

zimske olimpijske igre Rusija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC