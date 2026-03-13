Vahid Halilhodžić naučio pameti Francuze: "Govore da sam klovn, a moj krik se čuje do Pariza"

Vahid Halilhodžić je i sa 73 godine spreman za izazove, a za jedno nije spreman. Da ga neko vrijeđa, pa bio to i Žerom Roten.

Nant je pred ispadanjem iz Lige 1, a kao spasioca doveli su Vahida Halilhodžića. Odjeknula je ova vijest u francuskoj javnosti, navijači su jedva dočekali dolazak jednog od najboljih igrača u istoriji "kanarinaca" na klupu. Ipak, nije se ova ideja svima svidjela.

Nekadanji reprezentativac Francuske i fudbaler Pari Sen Žermena i Monaka Žerom Roten imao je šta da kaže na ovaj potez. Doduše izgleda da se nisu lijepo rastali kada ga je Vaha svojevremeno trenirao u Pari Sen Žermenu.

"Vahid Halilhodžić je na vrhuncu bio prije 20 godina. Ne vjerujem da će im biti previše od pomoći sa 73 godine. Neću odmah da ga kritikujem žestoko, sačekaću i vidjeti. Prije pet ili šest godina uspio je sačuvati tim u ligi. Sada je misija mnogo teža. Možda će uspjeti da ih probudi na nekoliko utakmica", rekao je Roten.

Vaha naravno nije ostao dužan

Iskusni stručnjak iz Bosne i Hercegovine koji je posljednji posao imao kao selektor Maroka odmah se obratio medijima i vrlo oštro odgovorio svom bivšem fudbaleru.

"Ljudski i intelektualno, to je dno. Ali Vahid je malo iznad toga... Znam ja tu priču. Još sam živ i svugdje sam dobrodošao. Neki ljudi pričaju gluposti i stvarno me čudi da ih iko sluša. Govorili su da sam klovn, ali ja sam ponosan na svoj rad. Iza mene su tri svjetska prvenstva i ne znam ni sam koliko sam ponuda za posao dobio.

Jeste li vidjeli današnji trening? Jeste li me vidjeli na štakama? Trebate da dođete i vidite kako Vahid radi. Čulo se do Pariza kako vičem! Istina, boli me koljeno, puno je dalo u životu... Ljekar mi kaže da ne trčim, ali mogu da radim sklekove. Bez problema napravim 30-40 sklekova! Fudbal je moja strast", istakao je 73-godišnji Vaha.

Šta čeka Nant?

"Pokušaćemo nešto, ovo je posljednji izazov u mom životu. Došao sam isključivo zbog Nanta. Hoću li ostati nakon ove sezone? Nema šanse. Ovdje sam za ovih devet utakmica i to je sve. Dolazim ujutru u 7:30, a odlazim oko 21 sat. Ko to može da izdrži? Moram i ja da živim, imam porodicu, ženu, unuke... Ali ja sam odan, ne pljuje se u tanjir iz kojeg si jeo. Sebičnost je danas veliki problem, a ja ne gledam tako na stvari", zaključio je Halilhodžić.

U posljednjih devet kola pred njim je skoro nemoguća misija. Nant je pretposljednji sa 17 bodova i teško će stići Nicu koja ima mjesto koje ostavlja tim u eliti sa sedam bodova više. Ipak može da prestigne Okser koji ima samo dva boda više. Ako to uspije onda će igrati plejof za opstanak sa timom iz Lige 2.

