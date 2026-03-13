logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vahid Halilhodžić naučio pameti Francuze: "Govore da sam klovn, a moj krik se čuje do Pariza"

Vahid Halilhodžić naučio pameti Francuze: "Govore da sam klovn, a moj krik se čuje do Pariza"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Vahid Halilhodžić je i sa 73 godine spreman za izazove, a za jedno nije spreman. Da ga neko vrijeđa, pa bio to i Žerom Roten.

Vahid halilhodzic naucio francuze pameti Izvor: Profimedia

Nant je pred ispadanjem iz Lige 1, a kao spasioca doveli su Vahida Halilhodžića. Odjeknula je ova vijest u francuskoj javnosti, navijači su jedva dočekali dolazak jednog od najboljih igrača u istoriji "kanarinaca" na klupu. Ipak, nije se ova ideja svima svidjela.

Nekadanji reprezentativac Francuske i fudbaler Pari Sen Žermena i Monaka Žerom Roten imao je šta da kaže na ovaj potez. Doduše izgleda da se nisu lijepo rastali kada ga je Vaha svojevremeno trenirao u Pari Sen Žermenu.

"Vahid Halilhodžić je na vrhuncu bio prije 20 godina. Ne vjerujem da će im biti previše od pomoći sa 73 godine. Neću odmah da ga kritikujem žestoko, sačekaću i vidjeti. Prije pet ili šest godina uspio je sačuvati tim u ligi. Sada je misija mnogo teža. Možda će uspjeti da ih probudi na nekoliko utakmica", rekao je Roten. 

Vaha naravno nije ostao dužan

Iskusni stručnjak iz Bosne i Hercegovine koji je posljednji posao imao kao selektor Maroka odmah se obratio medijima i vrlo oštro odgovorio svom bivšem fudbaleru. 

"Ljudski i intelektualno, to je dno. Ali Vahid je malo iznad toga... Znam ja tu priču. Još sam živ i svugdje sam dobrodošao. Neki ljudi pričaju gluposti i stvarno me čudi da ih iko sluša. Govorili su da sam klovn, ali ja sam ponosan na svoj rad. Iza mene su tri svjetska prvenstva i ne znam ni sam koliko sam ponuda za posao dobio.

Jeste li vidjeli današnji trening? Jeste li me vidjeli na štakama? Trebate da dođete i vidite kako Vahid radi. Čulo se do Pariza kako vičem! Istina, boli me koljeno, puno je dalo u životu... Ljekar mi kaže da ne trčim, ali mogu da radim sklekove. Bez problema napravim 30-40 sklekova! Fudbal je moja strast", istakao je 73-godišnji Vaha.

Šta čeka Nant?

"Pokušaćemo nešto, ovo je posljednji izazov u mom životu. Došao sam isključivo zbog Nanta. Hoću li ostati nakon ove sezone? Nema šanse. Ovdje sam za ovih devet utakmica i to je sve. Dolazim ujutru u 7:30, a odlazim oko 21 sat. Ko to može da izdrži? Moram i ja da živim, imam porodicu, ženu, unuke... Ali ja sam odan, ne pljuje se u tanjir iz kojeg si jeo. Sebičnost je danas veliki problem, a ja ne gledam tako na stvari", zaključio je Halilhodžić. 

U posljednjih devet kola pred njim je skoro nemoguća misija. Nant je pretposljednji sa 17 bodova i teško će stići Nicu koja ima mjesto koje ostavlja tim u eliti sa sedam bodova više. Ipak može da prestigne Okser koji ima samo dva boda više. Ako to uspije onda će igrati plejof za opstanak sa timom iz Lige 2.

(MONDO, N.L.)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:23
Stadion Pari Sen Žermena
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić

Tagovi

Vahid Halilhodžić Nant

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC