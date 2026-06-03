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Sve staje u dva meča: Srbija ide po pobjede ili se komplikuje put u četvrtfinale

Sve staje u dva meča: Srbija ide po pobjede ili se komplikuje put u četvrtfinale

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Srbije u srijedu igra preostala dva meča u grupi A i poslije toga će stvari biti znatno jasnije za "orlove".

Basketaši Srbije danas igraju protiv Australije i Austrije Izvor: Roman Koziel/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Reprezentacija Srbije FIBA Svjetsko prvenstvo u basketu 3x3 otvorila je maksimalnim učinkom. "Orlovi" su na startu turnira savladali Madagaskar 21:14, a zatim i selekciju Španije 16:12. Ipak, za nastavak takmičenja i borbu za direktan plasman u četvrtfinale, Srbiji će biti potrebne još dvije pobjede - protiv Australije i Austrije.

Srbija u srijedu ponovo izlazi na teren. Prvi meč igra protiv Australije od 19.45, dok je drugi duel na programu od 21.35, kada će rival biti Austrija, koja takođe ima maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu takmičenja. Austrija je trenutno ispred Srbije zbog bolje koš-razlike, pošto je savladala Madagaskar 20:15 i Španiju 21:14.

Šta ako Srbija bude prva u grupi?

U slučaju dvije pobjede, Srbija bi bez kalkulacija obezbijedila direktan plasman u četvrtfinale. Tada bi naredni meč igrala 6. juna, protiv boljeg iz doigravanja između drugoplasiranog tima grupe C i trećeplasiranog tima grupe B.

U grupi C nalaze se Holandija, Njemačka, Kina, Japan i Novi Zeland, a trenutno drugo mjesto drži Njemačka. U grupi B igraju Češka, SAD, Mongolija, Letonija i Poljska, a trenutno je na trećem mjestu Mongolija.

Šta ako Srbija bude druga u grupi?

Ako "orlovi" zauzmu drugo mjesto u grupi, u petak ih očekuje doigravanje za četvrtfinale. Rival bi bio trećeplasirani tim grupe D, gdje se nalaze Litvanija, Francuska, Portoriko, Brazil i Belgija, a trenutno treću poziciju drži Portoriko.

U slučaju plasmana dalje, Srbija bi u četvrtfinalu igrala protiv prvoplasiranog tima iz grupe C, gdje je trenutno lider Holandija.

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Tagovi

basket orlovi Srbija Svjetsko prvenstvo

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