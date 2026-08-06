Željezničar bez 11 igrača protiv BSK-a!? Ogromni problemi za tim sa Grbavice

Sarajevski tim ne može da računa na čak 11 igrača na startu nove sezone Premijer lige BiH.

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

FK Željezničar će novu premijerligašku sezonu otvoriti u petak (7. avgust) duelom na Grbavici sa BSK-om (20.00). Pred ovaj meč, trener plavih David Muslera Rodrigez ima ogromne kadrovske probleme, s obzirom na to da ne može da računa na čak 11 fudbalera!

Kako je saopšteno iz kluba, Jakuba Dabo, Anhel Himenez, Afonso Vitorino, Horhe Guzman, Gabrijel Kunja, Marko Karamarko i Đovani Trupe neće biti na raspolaganju u narednom periodu zbog toga što je procedura registracije, odnosno ishodovanja i produženja potrebnih dozvola od strane nadležnih državnih institucija, još uvijek u toku.

"Klub zbog neplaćenih poreza i doprinosa prema Poreskoj upravi FBiH nije mogao na vrijeme da započne proces registracije igrača te ishodovanja i produženja dozvola. Nakon što je klub izmirio sve obaveze i dobio potrebnu potvrdu 31. jula, isti dan je pokrenut proces registracije igrača. Neplaćeni porezi i doprinosi odnosili su se na mjesece april i maj, te je klub 10. i 29. jula izmirio ove obaveze u ukupnom iznosu od 502.715,83 KM", navedeno je iz sarajevskog premijerligaša.

Zbog povreda, za sutrašnji meč ne konkurišu Kolin Sedorf, Matej Cvetanoski i Armin Hodžić, a zbog pokretanja disciplinskog postupka u rosteru neće biti ni Enesa Alića.

Tako su na spisku igrača na koje Muslera može da računa za ovaj meč ostali: Tarik Abdulahović, Alvin Ćosić, Amar Ibrišimović, Bojan Nastić, Ajdin Raščić, Daris Kelmendi, Aleksa Pejić, Afan Fočo, Madžid Šošić, Dženan Šabić, Admir Gojak, Eldar Dragović, Amar Hamidović, Deni Milošević, Džonatan Frimen, Samir Radovac, Aldian Korora, Muharem Husković, Amar Zahirović, Albin Rahić i Feđa Pervan.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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