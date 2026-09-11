"Partizan i Grobari su nevjerovatan primjer": Norvežanin ostao u šoku kad je vidio scene u "Pioniru"

Srednji bek Fihsea iz Berlina Tobijas Grendal je ostao oduševljen onim što je vidio nakon ubjedljivog poraza na startu Lige šampiona. Grobari u hali su ga oduševili.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Fihse je na startu ovogodišnje Lige šampiona uspio da savlada Partizan 44:33 uz čak osam golova i tri asistencije Tobijasa Grendala. Srednji bek Fihsea bio je najbolji akter meča nakon naravno nevjerovatnog Matijasa Gidsela, a nakon utakmice je rekao da je ovo bio jako nezgodan meč sa kvalitetnim rivalom.

"Jako sam ponosan što smo uzeli ta dva boda i što smo krenuli sa jako bitnom pobjedom. Želimo da se borimo za trofeje, ovo je DNK kluba. Želimo da budemo na najvišem nivou u svakom momentu. To počinje od danas i ne možemo da priuštimo da gubimo poene. Ovo je sjajan start jer znamo koliko je Porto dobar, kao i Vesprem naravno. Ovo je dobar start i nadam se da ćemo biti sve bolji i bolji", počeo je Grendal.

"Partizan će mnoge da iznenadi"

Pogledajte 02:19 Tobijas Grendal Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Iako je imao samo dva promašaja iz igre, Grendal je naglasio da je Partizan tim koji ima mnogo kvaliteta, a kao i njegov trener Nikolaj Krikau bio je oduševljen sa preko 3.500 Grobara u hali.

"Oni imaju puno kvaliteta, jako puno kvalitetnih rukometaša i takođe nevjerovatnog trenera. Moram da kažem da je ovo tim koji može da iznenadi mnoge sa ovakvim domaćim terenom. Lumbruoso na sredini ima sjajan pregled igre i takođe mislim da igraju 7 na 6 jako efikasno. Stvaraju puno šansi. Imaju i dosta pasova na pivota koji je jako, jako snažan. Mislim da će mnoge uspjeti da iznenade u ovoj hali", naglasio je sjajni norveški organizator igre.

Kada je već pomenuo navijače, morali smo da ga pitamo da li su mu nedostajali srpski navijači kojih u Ligi šampiona nije bilo jako, jako dugo.

"Moram da kažem da sam gledao nakon kraja utakmice kako se igrači Partizana zahvaljuju svojim navijačima. Ovo je baš ono što nedostaje u Ligi šampiona, potrebni su nam takvi navijači koji cijeli meč stoje i pjevaju. To što smo mogli da igramo ispred takvih navijača je zaista sjajno. Treba nam više takvih stvari u rukometu, a Partizan i Grobari su nevjerovatan primjer kakvi su nam navijači potrebni u rukometu", završio je Grendal.

Šta je rekao Krikau?

Vidi opis "Partizan i Grobari su nevjerovatan primjer": Norvežanin ostao u šoku kad je vidio scene u "Pioniru" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Mislim da su tu dvije drugačije stvari u pitanju. Rukomet treba da bude mnogo širi, globalniji. Nama trebaju pune arene i mnogo navijača. Ali ako Partizan napravi projekat, i ako uspije da napuni Arene, ovakav projekat bi napravio dobre stvari za nacionalni tim. Svi se nadamo da će balkanski region da se digne. Zato navijam za ovaj projekat jer će to biti dobro za rukomet", rekao je Nikolaj Krikau na pitanje zašto su rukometu potrebni srpski navijači.

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