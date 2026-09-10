Rukometaši Partizana otvorili su ovogodišnje izdanje Lige šampiona očekivanim porazom od Fihsea iz Berlina. Na kraju je bilo 44:33 (23:15) za "lisice".

Izvor: MN PRESS

Nadali smo se da su čuda moguća, ali ipak nisu. Rukometaši Partizana poraženi su od Fihsea na startu ovogodišnje Lige šampiona. Na kraju je ekipa iz Njemačke u "Pioniru" pred oko 3.500 navijača slavila 44:32 (23:15) i tako upisala prve bodove ove sezone.

Nije crno-bijeli tim bio ni blizu da se suprotstavi prošlogodišnjem finalisti Lige šampiona, a na kraju je uz ples Matijasa Gidsela i njegovih devet golova, kao i sa čak 14 odbrana iskusnog Andreasa Paličke tim Nikolaja Krikaua došao do rutinske pobjede na startu. Tobijas Grendal je postigao osam golova, a Leo Prantner sa krila sedam. Istakao se sa pet golova i Mijajlo Marsenić. U redovima Partizana po šest golova dali su Nikola Crnoglavac, Vladislav Kuleš i Tobijas Vagner, Joav Lumbroso je imao pet, a Ivan Mićić četiri.

Kako je Partizan izgubio?

Vidi opis Partizan dobio šamar realnosti u Ligi šampiona: Beograd je gledao Matijasa Gidsela kako pleše Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Sjajno je otvorio meč Bekir Čordalija i sačuvao je mrežu crno-bijelih prvih pet minuta, a domaćin je poveo preko Papovića. Otvorio se meč nakon toga, ali držao je Partizan priključak i poveo je opet 4:3 golom Sergeja Ivanova. Napadačka sila kakva su "lisice" je čas posla u tranziciji preokrenula i nakon gola Prantnera za 7:4 tražio je tajm-aut Raul Gonzales. Ređale su se greške i kada je Čordalija dao loptu pravo u ruke Marseniću bilo je 12:6. Uskočio je Mićić i pogodio za 14:9 na oduševljenje "grobara" na tribinama, ali onda je uslijedio period nove dominacije gostiju. Uspijevao je Joav Lumbroso da sjajnim igrama u napadu drži svoj tim makar malo u igri, ali je i pored toga na poluvremenu bilo 23:15 za goste.

Odlijepio se Fihse odmah na dvocifrenu razliku 26:16, ali je s sedam metara to smanjio Nikola Crnoglavac. Ipak, njemačka mašinerija je do 40. minuta serijom kontri povela 32:19 i realno završila sve brige oko ovog meča. Do kraja meča se igralo gol za gol i crno-bijeli su prije svega preko Lumbrosa uspjeli da drže prihvatljiv minus.