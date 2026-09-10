Sve o Partizanu u Ligi šampiona: Večeras stiže najbolji na svijetu!

Partizan od 18:45 protiv Fihsea počinje takmičenje u Ligi šampiona. Protiv koga sve igraju crno-bijeli, gdje su prenosi, kada su utakmice i ko su aduti crno-bijeli?

Izvor: MN Press/EPA/Henning Bagger

23. februar 2013. godine. To je datum kada je Partizan posljednji put odigrao meč u Ligi šampiona. Nakon 13 i po godina, elitni rukomet se vratio u Beograd! Crno-bijeli su te 2013. igrali u grupi sa Čehovskim Medvedima, Flensburgom, Hamburgom, Monpeljeom, a došli su do takmičenja pobjedama nad Slogom iz Doboja i Portom.

Tada su u grupi uspjeli da pobijede Ademar Leon 33:31 (17:15) na svom terenu, a sada bi svi bili prezadovoljni da crno-bijeli u nestvarnoj konkurenciji Porta, Fihsea i Vesprema dođe makar ta jedna pobjeda.

Za Partizan su tada 2013. igrali asovi poput Bogdana Radivojevića, Vanje Ilića ali i Mijajla Marsenića koji sada dolazi u "Pionir" da otvori novu sezonu protiv svog Partizana.

Od 18:45 će se u hali "Aleksandar Nikolić" sastati Partizan sa Fihseom iz Berlina, a direktan prenos meča moći će da se prati na kanalima Arene sport.

Ko dolazi?

Najbolji igrač na svijetu! Šampion Njemačke iz pretprošle sezone stiže na gostovanje sa Dejanom Perićem kao trenerom golmana, Mijajlom Marsenićem kao stubom tima, ali prije svega će publika u Beogradu moći da gleda Matijasa Gidsela. Sjajni danski desni bek će biti praznik za oči, jer zaista odavno beogradska publika nije vidjela najboljeg rukometaša planete.

Osim Gidsela tu će biti legendarni golman Andras Palička, par mladih desnih krila u Leu Prantneru i Hakunu Av Tejgumu, kao i "razbijač" Maks Darj na crti. Na bekovima osim Gidsela su Nils Lihtlajn, Tobijas Grendal, Ajmerik Zepfel...

Partizan napravio novi tim za Ligu šampiona

Skoro kompletan tim je promijenio Partizan kako bi ove godine bio konkurentan u Ligi šampiona. Na golu će pored Andreja Trnavca biti Bekir Čordalija i Luka Krivokapić, a na lijevom krilu je stigao višestruki osvajač medalja na Olimpijskim igrama Migel Sančez Migaljon.

Na pivotu je jedan od ofanzivno najdominantnijih igrača Evrope Tobijas Vagner koji nam je obećao da će u Beogradu igrati i odbranu, a u centru su Aljoša Damjanović, ali i Joav Lumbroso od koga se očekuje da bude glavna napadačka snaga. Na desnom beku se očekuje da pored Nikole Crnoglavca zablista i Rus Sergej Ivanov.

Problem je nastao na lijevom beku pošto su povrijeđeni i Vladislav Kuleš i Miloš Kos. Znamo da će Ilija Abutović to pokrivati u defanzivi, a naprijed će vjerovatno Simo Šijan biti prva, ali nažalost i jedina opcija.

Šta je rekao Raul Gonzales pred meč?

Vidi opis Sve o Partizanu u Ligi šampiona: Večeras stiže najbolji na svijetu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

"Očekujem tešku utakmicu, jer nam dolazi jedna od najboljih ekipa na svijetu, koja se stalno bori za finale, za fajnal-for, a mi smo tu da damo sve od sebe. Jedina šansa Partizana je da odigra bez greške. Moramo da uradimo sve savršeno i u napadu i u odbrani, a uz to da puno trčimo. Odigrali smo nekoliko utakmica u regionalnom i domaćim takmičenjima, ali u Ligi šampiona je totalno drugačije. Šta je u ovom trenutku realnost, a šta su snovi za nas, još uvijek ne mogu da dam odgovor. Tek treba da odigramo prvu utakmicu, fokusirani smo samo na taj meč i ne razmišljamo ni o čemu drugom", rekao je novi trener Partizana Raul Gonzales na konferenciji za medije pred početak takmičenja.

Raspored Partizana?

10. septembar, 18:45 Partizan - Fihse

17. septembar 20:45 Porto - Partizan

7. oktobar 18:45 Partizan - Vesprem

14. oktobar 18:45 Vesprem - Partizan

21. oktobar 18:45 Partizan - Porto

29. oktobar 18:45 Fihse - Partizan

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!