Partizan startuje u Lige šampiona protiv njemačkog Fiksea: "Moramo da odigramo bez greške"

Rukometaši Partizana otvaraju evropsku sezonu protiv Fikse Berlina.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Partizan kreće takmičenje u Ligi šampiona u četvrtak od 18:45. kada dočekuje ekipu Fikse Berlina u prvom kolu grupne faze. Ne igra se svaki dan protiv vicešampiona Evrope, a tim povodom oglasio se trener Raul Gonzales koji je istakao da njegov tim mora da odigra bez greške. Svoja očekivanja su iznijeli kapiten Ivan Mićić i lijevi bek Ilija Abutović.

Bio je realan u najavi utakmice, pošto u Beograd stiže jedna od najboljig evropskih ekipa koja je konstantno u borbi za trofeje.

"Očekujem tešku utakmicu, jer nam dolazi jedna od najboljih ekipa na svijetu, koja se stalno bori za finale, za fajnal-for, a mi smo tu da damo sve od sebe. Jedina šansa Partizana je da odigra bez greške. Moramo da uradimo sve savršeno i u napadu i u odbrani, a uz to da puno trčimo. Odigrali smo nekoliko utakmica u regionalnom i domaćim takmičenjima, ali u Ligi šampiona je totalno drugačije. Šta je u ovom trenutku realnost, a šta su snovi za nas, još uvijek ne mogu da dam odgovor. Tek treba da odigramo prvu utakmicu, fokusirani smo samo na taj meč i ne razmišljamo ni o čemu drugom."

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Ivan Mićić ke uzbuđen je zbog debija u najelitnijem klupskom takmičenju. "Entuzijazam oko utakmice raste. Ovo je za mene ostvarenje dječačkog sna. Kad sam počinjao da se bavim rukometom, gledao sam Partizan na TV-u u Ligi šampiona i maštao da ću i ja jednog dana u crno-bijelom dresu zaigrati na toj pozornici. To se ostvarilo poslije 13 godina i radujem se što ću predvoditi Partizan u Ligi šampiona. Svi dobro znaju ekipu Berlina, predvođenu najboljim igračem svijeta Matijasom Gidselom. Igraju svaku utakmicu na 40 golova, poletna su ekipa, igraju u svakom pogledu na vrhunskom nivou, svi znaju da im je tranzicija najubitačnije oružje. Nadam se da će publika to prepoznati i doći u halu. Svakako da ima pozitivne treme, za ove utakmice se živi i to su mečevi zbog kojih počinješ da se baviš rukometom. Mislim da ćemo pružiti svoj maksimum, nije realno da pričam unaprijed, ali mislim da ćemo pružiti dobar otpor i nadam se da ćemo biti dobar protivnik Fikseu."

Ilija Abutović je zajedno sa trenerom Raulom Gonzalesom osvojio Ligu šampiona sa Vardarom 2017. godine i ima iskustvo igranja na najvećoj sceni.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Mislim da je ovoj ekipi mjesto u Ligi šampiona. Čeka nas sutra Berlin, jedna vrhunska ekipa, sa najboljim igračem na svijetu. Nadam se da ćemo imati vrhunski pristup i prikazati maksimalnu borbu. Mislim da smo spremni, sa povratkom povrijeđenih igrača imaćemo veću rotaciju i mislim da smo spremni za ovaj duel, a poslije utakmice ćemo pričati dalje. S obzirom na to da sam jedan od najiskusnijih u ekipi, savjet koji sam dao saigračima je da moramo da budemo hrabri i da treba da uživamo u svakom sekundu ove Lige šampiona."

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:15 Sportski direktor Partizana Radosav Petrović isključen na derbiju Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)