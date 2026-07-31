logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saznajemo: Katastrofa za Partizan, golgeter propušta ključne mečeve u Evropi

Saznajemo: Katastrofa za Partizan, golgeter propušta ključne mečeve u Evropi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Kako saznaje MONDO, Miloš Kos je povrijedio treću metakarpalnu kost na pripremama Partizana i propustiće početak regionalne lige, Arkus lige i Lige šampiona.

Miloš Kos povrijeđen Izvor: Sportfoto Zink / Oliver Gold / imago sportfotodienst / Profimedia

Katastrofa za Partizan i Miloša Kosa. Crno-bijeli su taman počeli pripreme i otišli su na Ub, a tamo se povrijedio lijevi bek crno-bijelih i selekcije Srbije. Doživio je povredu šake i prema izvorima MONDA nakon problema sa trećom metakarpalnom kosti šake on će pauzirati šest do osam nedjelja. 

Lijevi bek, koji je došao kao veliko pojačanje iz Bundeslige, e zbog ovog problema ćpropustiti prva tri meča regionalne lige sa Pelisterom, Alkaloidom i Dubočicom, kao i start Lige šampiona protiv Fihsea iz Berlina u "Pioniru". Nažalost neizvjestan je i za početak Arkus lige protiv Dubočice 12. septembra, kao i za drugi meč Lige šampiona sa Portom u gostima. Vidjećemo da li će se vratiti za duel sa Dinamom iz Pančeva u Arkus ligi 19. septembra. 

Da stvar bude gora, još jedno veliko pojačanje na mjestu lijevog beka ima problema. Bjelorus Uladislav Kuleš ima problema sa povredom takođe, mada ona nije toliko ozbiljna i na njega se računa u skorijem periodu.

Šta ovo znači za Partizan? 

Baš zbog ovakvih stvari Partizan se pojačao i kako nam je sportski direktor Partizana rekao doveo je veći broj igrača. Na mjestu lijevog beka osim Kosa i Kuleša tu je speciajlista za odbranu Ilija Abutović, ali i Simo Šijan koji igra i kao lijevi i kao srednji bek. Takođe Migel Sančez-Migaljon i Mladen Šotić tu mogu da pomognu na pozicijama u odbrani. 

Ko je Miloš Kos? 

Miloš Kos je jedan od najvećih rukometnih talenata svoje generacije i proglašen je najboljeg lijevog beka svijeta u svom godištu 2023. godine. Rano je potpisao za Zagreb koji ga je slao na pozajmice u nekoliko klubova, a onda mu je dao ključnu ulogu u timu. Ipak. poslije tuče i svađe sa saigračima otišao je u Erlangen u Bundesligu, a sada je došao da ponovo igra Ligu šampiona u Beogradu. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

RK Partizan Rukomet Miloš Kos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC