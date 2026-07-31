Saznajemo: Katastrofa za Partizan, golgeter propušta ključne mečeve u Evropi

Kako saznaje MONDO, Miloš Kos je povrijedio treću metakarpalnu kost na pripremama Partizana i propustiće početak regionalne lige, Arkus lige i Lige šampiona.

Izvor: Sportfoto Zink / Oliver Gold / imago sportfotodienst / Profimedia

Katastrofa za Partizan i Miloša Kosa. Crno-bijeli su taman počeli pripreme i otišli su na Ub, a tamo se povrijedio lijevi bek crno-bijelih i selekcije Srbije. Doživio je povredu šake i prema izvorima MONDA nakon problema sa trećom metakarpalnom kosti šake on će pauzirati šest do osam nedjelja.

Lijevi bek, koji je došao kao veliko pojačanje iz Bundeslige, e zbog ovog problema ćpropustiti prva tri meča regionalne lige sa Pelisterom, Alkaloidom i Dubočicom, kao i start Lige šampiona protiv Fihsea iz Berlina u "Pioniru". Nažalost neizvjestan je i za početak Arkus lige protiv Dubočice 12. septembra, kao i za drugi meč Lige šampiona sa Portom u gostima. Vidjećemo da li će se vratiti za duel sa Dinamom iz Pančeva u Arkus ligi 19. septembra.

Da stvar bude gora, još jedno veliko pojačanje na mjestu lijevog beka ima problema. Bjelorus Uladislav Kuleš ima problema sa povredom takođe, mada ona nije toliko ozbiljna i na njega se računa u skorijem periodu.

Šta ovo znači za Partizan?

Baš zbog ovakvih stvari Partizan se pojačao i kako nam je sportski direktor Partizana rekao doveo je veći broj igrača. Na mjestu lijevog beka osim Kosa i Kuleša tu je speciajlista za odbranu Ilija Abutović, ali i Simo Šijan koji igra i kao lijevi i kao srednji bek. Takođe Migel Sančez-Migaljon i Mladen Šotić tu mogu da pomognu na pozicijama u odbrani.

Ko je Miloš Kos?

Miloš Kos je jedan od najvećih rukometnih talenata svoje generacije i proglašen je najboljeg lijevog beka svijeta u svom godištu 2023. godine. Rano je potpisao za Zagreb koji ga je slao na pozajmice u nekoliko klubova, a onda mu je dao ključnu ulogu u timu. Ipak. poslije tuče i svađe sa saigračima otišao je u Erlangen u Bundesligu, a sada je došao da ponovo igra Ligu šampiona u Beogradu.