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Partizan u grupi smrti u Ligi šampiona: Najgori mogući žrijeb za šampiona Srbije

Partizan u grupi smrti u Ligi šampiona: Najgori mogući žrijeb za šampiona Srbije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Partizan je dobio rivale u Ligi šampiona. Nalazi se u grupi A sa Vespremom, Fihseom i Portom.

Težak žrijeb za rukometaše Partizana u Ligi šampiona Izvor: Arena Sport /Printscreen

Partizan je dobio rivale u Ligi šampiona! Poslije 13 godina crno-bijeli će igrati u elitnom rukometnom takmičenju, a igraće u vjerovatno najtežoj grupi A sa Vespremom, Fihseom i Portom. Teško da je moglo gore, pogledajte sve grupe pa procijenite sami:

  • Grupa A: Vesprem, Fihse, Porto, Partizan
  • Grupa B: Nant, Melsungen, Visla, Vardar
  • Grupa C: Olborg, Pari Sen Žermen, Zagreb, Celje
  • Grupa D: Sporting, Pik Seged, GOG, Kristijanstad
  • Grupa E: Barselona, Monpelje, Dinamo Bukurešt, Orhus
  • Grupa F: Magdeburg, Kjelce, Kolštad, Krinms

Žrijeb za žensku Ligu šampiona

Održan je i žrijeb za žensku Ligu šampiona i na njemu su izvučene dvije grupe koje će se takmičiti. U grupi A su Esbjerg, Bukurešt, Ferencvaroš, Brest, Krim, Borusija Dortmund, Sola i Budućnost, a u grupi B Mec, Đer, Odenze, GLorija, Podravka, Storhamar, Blomberg-Lipe i Nikebing.

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EHF Liga šampiona RK Partizan Rukomet

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