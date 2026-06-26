Partizan u grupi smrti u Ligi šampiona: Najgori mogući žrijeb za šampiona Srbije

Partizan je dobio rivale u Ligi šampiona. Nalazi se u grupi A sa Vespremom, Fihseom i Portom.

Izvor: Arena Sport /Printscreen

Partizan je dobio rivale u Ligi šampiona! Poslije 13 godina crno-bijeli će igrati u elitnom rukometnom takmičenju, a igraće u vjerovatno najtežoj grupi A sa Vespremom, Fihseom i Portom. Teško da je moglo gore, pogledajte sve grupe pa procijenite sami:

Grupa A: Vesprem, Fihse, Porto, Partizan

Grupa B: Nant, Melsungen, Visla, Vardar

Grupa C: Olborg, Pari Sen Žermen, Zagreb, Celje

Grupa D: Sporting, Pik Seged, GOG, Kristijanstad

Grupa E: Barselona, Monpelje, Dinamo Bukurešt, Orhus

Grupa F: Magdeburg, Kjelce, Kolštad, Krinms

Žrijeb za žensku Ligu šampiona

Održan je i žrijeb za žensku Ligu šampiona i na njemu su izvučene dvije grupe koje će se takmičiti. U grupi A su Esbjerg, Bukurešt, Ferencvaroš, Brest, Krim, Borusija Dortmund, Sola i Budućnost, a u grupi B Mec, Đer, Odenze, GLorija, Podravka, Storhamar, Blomberg-Lipe i Nikebing.