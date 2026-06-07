Rukometaši Partizana mogli bi da zaigraju u Ligi šampiona naredne sezone.

Izvor: MN PRESS

Rukometni klub Partizan osvojio je četiri trofeja u sezoni za nama, potvrdio dominaciju u srpskim okvirima i pokazao da bi uskoro mogao da napravi iskorak na međunarodnoj sceni. Po svemu sudeći, taj iskorak mogao bi da bude i daleko veći nego što je iko očekivao... Partizan je na korak od dobijanja specijalne pozivnice za Ligu šampiona.

Crno-bijeli bi željeli da se oprobaju u društvu najboljih, o čemu svjedoče i sastanci koje su imali. Liga šampiona će se proširiti pred narednu sezonu, a Partizan je jedan od kandidata kojima bi EHF mogao da uruči pozivnicu za takmičenje. Bio bi to izuzetno važan korak za srpski rukomet.

"Predstavnici rukometnog kluba Partizan AdmiralBet, predsjednik Miljan Žugić i sportski direktor Ivan Dimitrijević, danas su se u Budimpešti sastali sa Mihaelom Vidererom, predsjednikom Evropske rukometne federacije, i Predragom Boškovićem, prvim potpredsjednikom krovne organizacije rukometa u Evropi. Čelnici EHF-a pozvali su naše rukovodstvo da budu gosti F4 EHF lige šampiona u konkurenciji dama, kao i da se sastanu povodom učešća crno-bijelih rukometaša u najelitnijem evropskom takmičenju. Tema sastanka bila je vajld karta za predstojeću sezonu Lige šampiona, u kojoj je naš klub posljednji put nastupao prije 13 godina.

Vidi opis Partizan čeka "vajld kard" za EHF Ligu šampiona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Usljed proširenja najjačeg evropskog klupskog takmičenja, EHF vidi Partizan AdmiralBet kao potencijalnog dobitnika specijalne pozivnice, ali će zbog incidenata u utakmicama sa AEK-om i Vojvodinom u narednom periodu pomno pratiti plan i strategiju našeg kluba po pitanju bezbjednosti, kontrole navijača i ulaska u halu.

Evropska kuća rukometa izrazila je želju da podrži podizanje rukometa u Srbiji i bila bi srećna da u predstojećoj sezoni crno-bijeli zaigraju u Ligi šampiona uz sjajnu atmosferu i podršku svojih navijača, ali u Beču postoji bojazan od ponavljanja ovakvih situacija.

Predsjednik i sportski direktor Partizan AdmiralBet-a dali su garancije da će sportsku javnost u Srbiji usmjeriti ka tome da utakmice prođu bez ikakvih problema, kao i da se već radi na bezbjednosnim protokolima i efikasnijoj organizaciji mečeva, zarad očuvanja bezbjednosti svih aktera na terenu i tribinama.

Rukometni klub Partizan AdmiralBet učiniće sve da u narednom periodu pokaže da, ne samo kvalitetom ekipe, već i organizaciono i marketinški može da prati standarde koje zahtijeva najelitnije klupsko takmičenje. Da bi se to postiglo i naš tim konačno, poslije 13 godina, ponovo zaigrao u Ligi šampiona, potrebno je veliko razumijevanje navijača i ljubitelja rukometa, od kojih vjerujemo da ćemo imati punu podršku na putu da Partizan ponovo bude na mapi najboljih klubova Evrope", navodi se na zvaničnom sajtu kluba.

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Pogledajte 00:12 Dejan Milosavljev odbrana Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)