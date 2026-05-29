Oglasio se RK Partizan: "Nije nam poništena titula, nije nam ni dodijeljena"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Rukometni klub Partizan saopštio da su usvojeni njegovi pozivi i molbe da se odigra prekinuti meč finala protiv Vojvodine.

RK Partizan nije nam poništena titula nije nam ni dodijeljena Izvor: MN PRESS

Oglasio se RK Partizan i prenio odluku lige kojom je usvojen prijedlog crno-bijelih da se opet odigra njihova prekinuta utakmica protiv Vojvodine. Partizan je naglasio da su pogrešne formulacije da mu je na taj način "oduzeta titula", ukazavši na činjenicu da mu nije bila ni dodijeljena.

"Kako su se već u medijima pojavili naslovi da je našem klubu 'poništena titula', napominjemo da rukometašima Partizan AdmiralBet-a trofej nakon jučerašnjeg prekida i proglašenja pobjednika nije uručen, pa samim tim ne može biti ni oduzet. Kao klub koji želi da osvaja trofeje na terenu, a ne za 'zelenim stolom', smatramo da je poziv da se utakmica ponovo odigra bio najispravnija odluka", saopštili su crno-bijeli.

Odlukom rukovodstva lige na čelu sa direktorom Vladimirom Knežićem, utakmica Vojvodina - Partizan biće odigrana u ponedjeljak u 19 časova bez prisustva navijača u Novom Sadu. Crno-bijeli vode u seriji za titulu 1-0 i imaju "meč loptu" za odbranu naslova prvaka.

