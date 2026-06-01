Partizan šampion Srbije: Htio nazad na teren Voše i dokazao da je najbolji

Rukometaši Partizana osvojili su titulu šampiona Srbije pobjedom protiv Vojvodine

Rukometaši Partizana pobijedili su Vojvodinu 27:22 i odbranili titulu prvaka Srbije. Crno-bijeli nisu htjeli da budu proglašeni šampionom "za zelenim stolom", već su tražili poslije prekida utakmice prošle nedjelje da se opet igra - i pobijedili su najvećeg rivala.

Poslije odluke direktora lige da meč ipak bude odigran, ali bez prisustva publike zbog haosa na prethodnom meču, crno-bijeli su u Novom Sadu i drugi put u finalu plej-ofa savladali Vošu i skorom 2-0 drugu godinu zaredom postali šampioni.

Partizan je osvojio petu šampionsku titulu od osamostaljenja Srbije, a prvi put je "vezao" šampionske naslove od 2012. godine. Vojvodina je poslije 11 uzastopnih titula i ove sezone ostala na drugom mjestu u plej-ofu.