Dominacija Srbije na početku Svjetskog prvenstva: Lakši trening srpskih majstora, sljedeći je prvak svijeta

Reprezentacija Srbije ubjedljivo pobijedila Madagaskar u basketu 3x3, na početku Svjetskog prvenstva u Varšavi.

Basketaši Srbije razbili su Madagaskar 21:14 na otvaranju Svjetskog prvenstva u basketu 3x3 u Varšavi.

Bilo je ovo samo zagrijavanje srpskog tima za ono što ih čeka kasnije! Stojačić, Nerandžić, Milutinović i Barać kontrolisali su meč od početka do kraja i dominantno otvorili Svjetsko prvenstvo. Biće mnogo veći izazov večerašnji derbi protiv Španije, prvaka svijeta. Taj meč počinje u 21.35.

