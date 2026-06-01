Srbija ima šest zlata sa SP, sad ide po sedmo: Upoznajte tim koji želi da pokori svijet

Najbolji basketaši Srbije započinju borbu na Svetskom prvenstvu, koje se održava od 1. do 7. juna u Varšavi, u Poljskoj. Detalje sa terena imaćete priliku da pratite uz MONDO i našeg izvještača sa lica mjesta.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES/MN press

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 započinje takmičenje na Svetskom prvenstvu. Tim koji sa klupe vodi bivši basketaš Marko Ždero igraće u Varšavi, u Poljskoj, kao apsolutni favorit s obzirom na to da je na svjetsko takmičenje stigao kao prvi na FIBA 3x3 rang-listi. Svjetsko prvenstvo je na programu od 1. do 7. juna, a Orlovi će na teren već prvog dana, u večernjem terminu.

Reprezentaciju Srbije predstavljaće četvorica igrača: Nemanja Barać, Strahinja Stojačić, Andreja Milutinović i Nenad Nerandžić, a trojica od njih zauzimaju sam svjetski vrh rang-liste individualnih rezultata. Tim će, kao i dosad, s klupe voditi Marko Ždero, a sa njim u stručnom štabu nalaze se i trener Danilo Lukić, kondicioni trener Aleksandar Milošević i fizioterapeut Stojan Subašić.

Srbija se nalazi u grupi A sa Australijom, Austrijom, Madagaskarom i Španijom. Sva dešavanja sa terena u Varšavi imaćete priliku da pratite uz MONDO i našeg izvještača sa lica mjesta.

Kad igra Srbija na SP?

Ponedjeljak (1. jun)

19.45 Madagaskar - Srbija

21.35 Španija - Srbija

Srijeda (3. jun)

19.45 Srbija - Australija

21.35 Srbija - Austrija

Prvoplasirana ekipa iz grupe direktno će se plasirati u četvrtfinale, dok će drugoplasirani i trećeplasirani timovi razigravati za mjesto među osam najboljih. Eliminaciona faza počinje 6. juna, a mečevi za medalje na programu su dan kasnije, 7. juna.

Ko je Strahinja Stojačić (33)?

U timu Orlova su dobro poznata imena, a među njima se ističe Strahinja Stojačić, koji je ubjedljivo prvi na individualnoj FIBA 3x3 rang-listi. Rođeni Novosađanin, kako je i sam jednom prilikom priznao, na Olimpijskim igrama u Parizu želio je da se oprosti od nacionalnog tima, ali kako Orlovi nisu osvojili zlato, čak su ostali i bez medalje, odlazak iz nacionalnog tima moraće da sačeka neke ljepše trenutke. Do tada, gledaćemo ga u Varšavi na Svketskom prvenstvu.

Stojačić, ili Maestro kako je poznat u svoketu basketa, biće vodeći igrač tima Srbije. Dosad je Strahinja dva puta osvajao Svjetsko prvenstvo, bilo je to 2022. pa ponovo 2023, dok je srpski tim 2025. osvojio bronzu. Bio je i šampion Evrope (2022. i 2023), dok je 2024. u Beču sa Orlovima osvojio srebro.

Stojačić je tokom karijere igrao profesionalno i košarku, bio je član Mege, Radničkog iz Kragujevca, Smedereva, Konstantina, FMP-a i Hercegovca iz Gajdobre, ali se najbolje osjeća na basketaškom terenu, a rezultati to i dokazuju. Njegov stariji brat Stefan takođe je bio dio nacionalnog tima.

Ko je Nenad Nerandžić (29)?

Ako vam ime Nenada Nerandžića zvuči poznato - to je zato što jeste. Nerandžić je poznati srpski košarkaš koji je igrao u Beovuku, Metalcu, Borcu iz Čačka, FMP-u i Igokei, a sada je treći najbolji basketaš svijeta. Na listi se nalazi odmah iza Strahinje Stojačića i Marka Brankovića. Nerandžić se posloke četiri sezone u ABA ligi okrenuo basketu sa 27 godina.

Već na prvom takmičenju sa reprezentacijom osvojio je zlatnu medalju na Svketskom kupu na Tajlandu i čini se da su pred njim još sjajnije godine u dresu Orlova. Nerandžić je basketašku karijeru započeo u ekipi Uba.

Ko je Nemanja Barać (36)?

Iskusni Nemanja Barać je četvrti najbolji igrač na svijetu - odmah iza Stojačića, Brankovića i Nerandžića. Kao i veliki broj basketaša, i Barać se najprije profesionalno bavio košarkom, a tek nakon što je podvukao crtu i riješio da se oprosti od sporta u dvorani, postao je basketaš. Bilo je to 2022. kada je Barać riješio da se povuče iz Košarkaške lige Srbije i posveti basketu, pa je postao dio ekipe Uba.

Barać je bio dio reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu u Jerusalimu, kada su Orlovi u finalu pobijedili Litvaniju 22:20. Poslije još jednog istorijskog uspeha Srbije, Barać je bio ponosan na tim, pa je u emotivnom obraćanju rekao:

"Ovo je ispunjen san! Za Srbiju, za narod... Ponos za mene i moju porodicu. Debitovao sam, ovdje su najbolji prijatelji došli da me podrže. Ljudi, ovo je za sve vas, čekajte nas u Srbiji", rekao je prije tri godine Barać i od tada je vrlo važan dio nacionalnog tima.

Ko je Andreja Milutinović (35)?

Sljedeći na listi najboljih srpskih basketaša je Andreja Milutinović, koji se nalazi na devetoj poziciji. Zaključno sa imenom Milutinovića možemo da kažemo da Srbija igra sa četvoricom igrača koji se nalaze u top 10 basketaša na svijetu u ovom trenutku, pa s pravom nose epitet favorita.

Bilo kako bilo, Milutinović je poznat srpskoj javnosti, posebno navijačima Zvezde i Partizana, pošto je nosio dresove oba kluba. Karijeru je započeo u FMP-u, potom je od 2011. do 2013. bio u Crvenoj zvezdi, a od 2014. do 2016. branio je boje Partizana, pa spada u grupu retkih košarkaša koji su nosili dresove "vječitih". Karijeru je potom nastavio u inostranstvu, pa je na svoju listu klubova dodao Grčku i Francusku, a igrao je i u Dohi za Al Sad.

Ko je Marko Ždero (41)?

Marko Ždero nekada je bio jedan od najvažnijih igrača na terenu, a sada je selektor reprezentacije Srbije. Ždero, rođen u Karađorđevu, jedan je od začetnika basketa u Srbiji i svakako čovjek koji je među najzaslužnijima za brojne uspjehe, medalje i velike trenutke koje je ovaj sport donio Srbiji. Sa Orlovima je tri puta bio šampion svijeta - 2012, 2016. i 2017. godine, dok je srebrnu medalju osvojio 2014. u Rusiji.

Karijeru je gradio u Novom Sadu, nastupajući za istoimenu ekipu, sa kojom je bio klupski šampion svuheta 2014, 2015. i 2018. godine. Aktivno je igrao od 2012. do 2019, a od 2025. godine zvanično obavlja funkciju selektora reprezentacije Srbije.

Koliko Srbija ima medalja sa SP?

Reprezentacija Srbije ima najveći broj medalja na Svhetskom prvenstvu i apsolutni je lider. Orlovi imaju devet medalja, čak šest zlatnih, koje su osvajali 2012, 2016, 2017, 2018, 2022. i 2023. Basketaši imaju i jedno srebro, osvojeno 2014, kada je srpski tim u finalu poražen od Katara 18:13, a na posljednjem Svjetskom prvenstvu Orlovi su bili treći, pošto su pobijedili Nemačku 21:16 za bronzu. Prethodno je Srbija u polufinalu poražena od Švajcarske, koja je slavila 21:11.

Srbija je na gotovo svakom uspješnom takmičenju imala i najbolje igrače turnira. Dušan Domović Bulut bio je MVP 2016. i 2018, dok je Dejan Majstorović to priznanje osvojio 2017. i 2022. godine. Ove godine u timu Srbije nalazi se i Strahinja Stojačić, koji je za najboljeg igrača Svjetskog prvenstva proglašen 2023. godine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!