Reprezentativac Hrvatske potpisao za Radnički iz Kragujevca

Veoma važan potpis za vaterpolo klub Radnički iz Kragujevca.
Vaterpolo klub Radnički iz Kragujevca je odmah nakon završene sezone angažovao srpskog reprezentativca Nikolu Lukića iz Novog Beograda, a tu nije kraj dolascima igrača u Šumadiju. Drugo pojačanje pred novu takmičarsku godinu je iskusni golman Ivan Marcelić, reprezentativac Hrvatske.
Marcelić bi trebalo da pojača konkurenciju na golu Kragujevčana, jer ima kvalitet i ogromno iskustvo. Sticao ga je i na golu reprezentacije Hrvatske, ali i kao prvotimac zagrebačke Mladosti za koju je branio u prethodnom periodu. Tokom karijere je imao veliki broj mečeva protiv Kragujevčana i mogao je da se uvjeri o kakvoj se ekipi radi.
"Kada sam dobio poziv Radničkog, nisam se nijednog trenutka dvoumio. Tokom prethodnih godina mnogo puta sam igrao protiv ovog kluba i dobro znam kakvu reputaciju ima, kako u Srbiji, tako i u evropskom vaterpolu. Znam i koliko grad živi za vaterpolo. Uz to, od svog saigrača Josipa Vrlića, koji je u dva navrata bio u Radničkom, čuo sam samo najbolje stvari o klubu, ljudima i atmosferi u Kragujevcu. Sve to mi je dodatno potvrdilo da donosim pravu odluku. Ono što me je najviše privuklo jeste sportski projekat i prilika da se borim za trofeje na svim frontovima", rekao je Marcelić.
Hrvatski čuvar mreže smatra da je Radnički ekipa koja može da se bori za trofeje na najvišem nivou i da igra značajnu ulogu u evropskom vaterpolu, što ga je i motivisalo da prvi put u karijeri promijeni zemlju. Tek treba da se vidi koliko će mu prijati rad u Kragujevcu.
"Radnički je fantastično sastavljena ekipa, puna vrhunskih igrača koji iza sebe imaju impresivne karijere i osvojene trofeje. U drugom dijelu sezone su konačno kliknuli i zaigrali zaista sjajan vaterpolo. Na meni je da se što prije uklopim u sistem, donesem svoje iskustvo i pomognem timu da bude još bolji. U domaćim takmičenjima smo veliki favoriti, ali vjerujem da ova ekipa ima kvalitet i za ozbiljan rezultat u Evropi. Smatram da možemo da se ravnopravno nosimo sa najboljim timovima kontinenta i da napadnemo sam vrh evropskog vaterpola", istakao je novi golman Kragujevčana.
Kao reprezentativac Hrvatske Ivan Marcelić je osvojio zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2017. godine, kao i bronzane medalje na Evropskom prvenstvu 2018. godine i Svjetskom prvenstvu 2019. godine. Sada će biti važno pojačanje Radničkog, koji ima na umu još nekoliko akvizicija.
