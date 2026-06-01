logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Reprezentativac Hrvatske potpisao za Radnički iz Kragujevca

Reprezentativac Hrvatske potpisao za Radnički iz Kragujevca

Autor Dušan Ninković
0

Veoma važan potpis za vaterpolo klub Radnički iz Kragujevca.

Ivan Marcelić u VK Radnički Izvor: Profimedia

Vaterpolo klub Radnički iz Kragujevca je odmah nakon završene sezone angažovao srpskog reprezentativca Nikolu Lukića iz Novog Beograda, a tu nije kraj dolascima igrača u Šumadiju. Drugo pojačanje pred novu takmičarsku godinu je iskusni golman Ivan Marcelić, reprezentativac Hrvatske.

Marcelić bi trebalo da pojača konkurenciju na golu Kragujevčana, jer ima kvalitet i ogromno iskustvo. Sticao ga je i na golu reprezentacije Hrvatske, ali i kao prvotimac zagrebačke Mladosti za koju je branio u prethodnom periodu. Tokom karijere je imao veliki broj mečeva protiv Kragujevčana i mogao je da se uvjeri o kakvoj se ekipi radi.

"Kada sam dobio poziv Radničkog, nisam se nijednog trenutka dvoumio. Tokom prethodnih godina mnogo puta sam igrao protiv ovog kluba i dobro znam kakvu reputaciju ima, kako u Srbiji, tako i u evropskom vaterpolu. Znam i koliko grad živi za vaterpolo. Uz to, od svog saigrača Josipa Vrlića, koji je u dva navrata bio u Radničkom, čuo sam samo najbolje stvari o klubu, ljudima i atmosferi u Kragujevcu. Sve to mi je dodatno potvrdilo da donosim pravu odluku. Ono što me je najviše privuklo jeste sportski projekat i prilika da se borim za trofeje na svim frontovima", rekao je Marcelić.

Hrvatski čuvar mreže smatra da je Radnički ekipa koja može da se bori za trofeje na najvišem nivou i da igra značajnu ulogu u evropskom vaterpolu, što ga je i motivisalo da prvi put u karijeri promijeni zemlju. Tek treba da se vidi koliko će mu prijati rad u Kragujevcu.

"Radnički je fantastično sastavljena ekipa, puna vrhunskih igrača koji iza sebe imaju impresivne karijere i osvojene trofeje. U drugom dijelu sezone su konačno kliknuli i zaigrali zaista sjajan vaterpolo. Na meni je da se što prije uklopim u sistem, donesem svoje iskustvo i pomognem timu da bude još bolji. U domaćim takmičenjima smo veliki favoriti, ali vjerujem da ova ekipa ima kvalitet i za ozbiljan rezultat u Evropi. Smatram da možemo da se ravnopravno nosimo sa najboljim timovima kontinenta i da napadnemo sam vrh evropskog vaterpola", istakao je novi golman Kragujevčana.

Kao reprezentativac Hrvatske Ivan Marcelić je osvojio zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2017. godine, kao i bronzane medalje na Evropskom prvenstvu 2018. godine i Svjetskom prvenstvu 2019. godine. Sada će biti važno pojačanje Radničkog, koji ima na umu još nekoliko akvizicija.

Bonus video:

Pogledajte

00:33
Kubanka peva himnu Srbije
Izvor: RTS2
Izvor: RTS2

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vaterpolo VK Radnički Kragujevac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC