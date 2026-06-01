Džejms Milner otišao u penziju: Skoro pola Premijer lige igralo s njim ili protiv njega!

Rekorder po broju nastupa u engleskoj Premijer ligi, Džejms Milner (40), zvanično je objavio kraj profesionalne karijere.

Jedan od najdugovječnijih igrača u istoriji engleskog fudbala povlači se nakon karijere koja je započela još 2002. godine u Lids junajtedu, klubu za koji je navijao kao dječak. Milner je u Premijer ligi odigrao rekordnih 658 utakmica, čime je u februaru prestigao Gareta Barija.

Tokom karijere igrao je za Lids, Svindon, Njukasl, Aston Vilu, Mančester siti, Liverpul i Brajton.

Sa Mančester sitijem je dva puta osvojio Premijer ligu, a sa Liverpulom je bio šampion Engleske i Evrope. U dresu engleske reprezentacije upisao je 61 nastup i igrao na dva Evropska i dva Svjetska prvenstva.

Milner se od fudbala oprostio na društvenim mrežama.

"Iz fudbala odlazim sa ogromnim ponosom, zahvalnošću i uspomenama koje će ostati sa mnom do kraja života. Fudbal mi je dao mnogo više nego što sam ikada mogao da zamislim i uvijek ću biti zahvalan na prilikama koje mi je pružio", napisao je Milner.

Dodao je da je nakon 24 sezone u Premijer ligi osjetio da je pravi trenutak za kraj.

"Od debija za Lids junajted, klub za koji sam navijao dok sam odrastao, sa 16 godina, i toga da sam postao najmlađi strijelac Premijer lige, nikada nisam mogao ni da sanjam kakvo me putovanje čeka".

Milner je karijeru završio u Brajtonu, gdje je proveo posljednje tri sezone. Iako mu je ugovor istekao, ranije je govorio da je otvoren za nastavak saradnje, a trener Fabijan Siler nadao se njegovom ostanku.

Ipak, Milner je odlučio da završi igračku karijeru. Završio je nekoliko kurseva i ranije je govorio da ga zanima trenerski posao, ali je najavio da će najprije poslušati savjet Jirgena Klopa i uzeti pauzu.

Milner je za Lids debitovao sa 16 godina i 309 dana. U tom trenutku bio je drugi najmlađi igrač koji je nastupio u Premijer ligi, a i danas je treći najmlađi strijelac u istoriji takmičenja.

Prvu titulu Premijer lige osvojio je sa Mančester sitijem u sezoni 2011/12 pod Robertom Manćinijem, a drugu pod Manuelom Pelegrinijem. Iz Sitija je prešao u Liverpul 2015. godine i postao jedan od najvažnijih igrača u svlačionici Jirgena Klopa.

Sa Liverpulom je osvojio Ligu šampiona i Premijer ligu, a ostao je zapamćen kao izuzetno pouzdan, profesionalan i taktički koristan igrač.

Milner je u oproštajnoj poruci zahvalio svim klubovima, trenerima, saigračima i navijačima koji su ga pratili.

"Navijači, hvala vam. Onima koji su me podržavali na svakom koraku, vaša podrška je značila više nego što ćete ikada saznati. A i onima koji su mi usput zadavali muke, hvala i vama. Svi ste odigrali svoju ulogu u tome da ovo putovanje bude nezaboravno i pomogli ste mi da se oblikujem kao igrač i čovjek", naveo je on.

Posebno se zahvalio porodici.

"Hvala vam za svaku žrtvu, svaki pređeni kilometar i svaki trenutak podrške. Ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez vas".

Milnerova zaostavština prije svega će se zasnivati na nevjerovatnoj dugovječnosti. Statističari su ranije ove godine izračunali da je gotovo polovina svih igrača u istoriji engleske Premijer lige igrala sa Milnerom ili protiv njega, prenio je "Indeks".

