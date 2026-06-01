FMP tvrdi da su sudije odlučile šampiona Srbije: Ovo su sporni detalji finala protiv Spartaka

Košarkaški klub FMP iz Železnika tvrdi da su sporne odluke sudija uticale na pobjedu Spartaka u finalu KLS.

Košarkaši Spartaka iz Subotice osvojili su šampionsku titulu u Srbiji pobjedom protiv FMP-a u niškoj hali Čair - nakon velike drame i produžetka! Bilo je na kraju 76:73 za tim iz Subotice, a ekipa iz Železnika smatra da su na takav rezultat uticala i trojica arbitara. To je poslije meča istakao trener Saša Nikitović, a zatim se oglasio i klub.

FMP iz Železnika se oglasio na društvenim mrežama, gdje je istakao dva detalja koji su se dogodili tokom produžetka. Riječ je o jednoj akciji u kojoj je Spartak postigao poene i jednoj akciji FMP-a u kojoj nije dosuđen faul za "pantere". Pogledajte sporne situacije sa meča u Čairu:

Šta je Nikitović rekao o suđenju na meču?

Trener tima iz Železnika Saša Nikitović je nakon meča komentarisao suđenje trojke Belošević Obrknežević, Ćalić i njihov uticaj na ishod finala u kojem je Spartak nakon produžetka savladao FMP.

"Ne možemo da zaboravimo da postoje pet igrača sa obje strane i tri moja dugogodišnja prijatelja koji sude. Ne zamjeram im ništa, ali su oni akteri meča koji znaju da pogriješe kao i moji igrači. Treneri od svih aktera najviše griješe i kada se izgubi i kada se loše radi, prvo im lete glave. Zašto bi mi samo uvijek bili krivci za neke poraze. Ovde su obje ekipe bile lošije u produžetku, ali i tri moja dugogodišnja prijatelja po nekom mom gledanju nisu bili na nekim odlukama koje su se izdešavale", istakao je trener FMP.

Posebno je pričao o kriterijumu arbitara i smatra da je bio neujednačen - a i on je u prvi plan izdvojio faul na šutu za tri poena.

"Ne kažem da bismo pobijedili, ali kako je kriterijum išao gore-dole, neke stvari su suđene drugačije. Dva puta na šutu za tri protivničkom igraču, što mojim igračima nije suđenja. Koji kriterijum? Da li je isturio nogu ili ne, moglo je da bude i za pobjedu i samim tim je negdje bitan detalj, ne ulazeći dalje. Čestitam Spartaku još jednom, ali i mojim igračima na sezoni. U obje lige i u Kupu. Imali smo fantastičnu sezonu svi u klubu što znači da se dobro radilo i da je bio dobar odnos. Zahvaljujem se svima", zaključio je Nikitović.

