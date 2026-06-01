Najviše novca za rukomet, odbojku i košarku: Vlada RS objavila rezultate konkursa za sufinansiranje sportskih saveza

Savezi koji ispunjavaju uslove, njih 24, podijeliće 200.000 KM.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske objavilo je ovog ponedjeljka rezultate Konkursa za sufinansiranje programskih i redovnih aktivnosti sportskih saveza Republike Srpske.

Za sufinansiranje aktivnosti sportskih saveza Republike Srpske izdvojeno je 200.000,00 KM a na konkurs su se prijavila 24 sportska saveza koja su ispunila sve obaveze i izvršila preregistraciju u skladu sa Zakonom o sportu, saopšteno je danas iz Vlade RS.

Najviše novca, po 13.000 KM, dobili su Rukometni, Košarkaški i Odbojkaški savez Republike Srpske. Po hiljadu manje pripalo je Plivačkom i Džudo savezu, 11.000 dobio je Atletski savez RS, dok su sa po 10.000 KM morali da se zadovolje Kik boks savez RS, Streljački savez RS, Stonoteniski savez RS, Biatlon savez RS i Smučarski savez RS.

TABELARNI PRIKAZ

Rukometni savez RS 13.000

Atletski savez RS 11.000

Odbojkaški savez RS 13.000

Košarkaški savez RS 13.000

Plivački savez RS 12.000

Džudo savez RS 12.000

Kik boks savez RS 10.000

Streljački savez RS 10.000

Stonoteniski savez RS 10.000

Biatlon savez RS 10.000

Smučarski savez RS 10.000

Džiu džicu savez RS 8.000

Biciklistički savez RS 5.000

Savez sjedeće odbojke invalida RS 9.000

Rafting savez RS 5.000

Sportski auto i karting savez RS 5.000

Kuglaški savez RS 6.000

Vaterpolo savez RS 7.000

Savez košarke u kolicima RS 8.000

Sportski savez mentalno nedovoljno razvijenih lica RS 6.000

Vazduhoplovni savez RS 5.000

Nanbudo savez RS 4.000

Kendo savez RS 4.000

Mau tai savez RS 4.000

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!