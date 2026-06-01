Najviše novca za rukomet, odbojku i košarku: Vlada RS objavila rezultate konkursa za sufinansiranje sportskih saveza

Savezi koji ispunjavaju uslove, njih 24, podijeliće 200.000 KM.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske objavilo je ovog ponedjeljka rezultate Konkursa za sufinansiranje programskih i redovnih aktivnosti sportskih saveza Republike Srpske.
Za sufinansiranje aktivnosti sportskih saveza Republike Srpske izdvojeno je 200.000,00 KM a na konkurs su se prijavila 24 sportska saveza koja su ispunila sve obaveze i izvršila preregistraciju u skladu sa Zakonom o sportu, saopšteno je danas iz Vlade RS.
Najviše novca, po 13.000 KM, dobili su Rukometni, Košarkaški i Odbojkaški savez Republike Srpske. Po hiljadu manje pripalo je Plivačkom i Džudo savezu, 11.000 dobio je Atletski savez RS, dok su sa po 10.000 KM morali da se zadovolje Kik boks savez RS, Streljački savez RS, Stonoteniski savez RS, Biatlon savez RS i Smučarski savez RS.
TABELARNI PRIKAZ
Rukometni savez RS 13.000
Atletski savez RS 11.000
Odbojkaški savez RS 13.000
Košarkaški savez RS 13.000
Plivački savez RS 12.000
Džudo savez RS 12.000
Kik boks savez RS 10.000
Streljački savez RS 10.000
Stonoteniski savez RS 10.000
Biatlon savez RS 10.000
Smučarski savez RS 10.000
Džiu džicu savez RS 8.000
Biciklistički savez RS 5.000
Savez sjedeće odbojke invalida RS 9.000
Rafting savez RS 5.000
Sportski auto i karting savez RS 5.000
Kuglaški savez RS 6.000
Vaterpolo savez RS 7.000
Savez košarke u kolicima RS 8.000
Sportski savez mentalno nedovoljno razvijenih lica RS 6.000
Vazduhoplovni savez RS 5.000
Nanbudo savez RS 4.000
Kendo savez RS 4.000
Mau tai savez RS 4.000
(mondo.ba, D. Šutvić)
