Žestoka kritika (ne)rada Ministarstva porodice, omladine i sporta Srpske! Upitno održavanje Malih olimpijskih igara!

Član Upravnog odbora Rukometnog saveza Republike Srpske Vladimir Branković ogorčen je (ne)radom ministarke porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske.

Član rukovodstva Rukometnih saveza Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, Vladimir Branković, u izjavi za naš portal je naglasio da u 2023. godini Savezi u RS nisu dobili ni marku od Ministarstva porodice, omladine i sporta, niti se taj resor u Vladi RS zanimao oko organizacije kup-takmičenja koji savezi sami finansiraju.

"Evo konkretno u rukometu, znam da imamo mnogo problema i klubovi pomažu Savez umjesto da Savez bude pod ingerencijom ministarstva, kao osnovna ćelija sportske organizacije i razvoja. U prošloj godini nije raspisan konkurs za sportske organizacije niti konkurs od igara na sreću za RS i Distrikt Brčko, niti konkurs za vrhunske sportske rezultate, već se novac daje prema pojedinačnim zahtjevima bez kriterijuma i bez ikakve transparentnosti", rekao je Branković.

Prema njegovim riječima, neophodno je pronaći sistemski način finansiranja sporta u cijeloj Republici Srpskoj (u Federaciji BiH u fazi pripreme zakon koji bi trebao da donese 0.9 odsto ukupnog budžeta za sport, koji će se djeliti klubovima i reprezentativnim selekcijama) kako ne bi došli u situaciju da je pod upitnikom čak i organizovanje Malih olimpijskih igara.

"Najviše me zaboljelo je to što se među nastavnicima i koordinatorima priča da je upitna završnica Malih olimpijskih igara gdje svake godine učestvuje više hiljada djece. To bi bila katastrofa da se poslije 20 godina tako nešto desi, ali ako je moguće da poslije dvije decenije savezi ne dobiju sredstva za funkcionisanje onda je moguće i sve ostalo. Svi ovi konkursi za finansiranje su postojali godinama unazad, osim prethodne, pa onda s pravom postavljamo pitanje šta možemo da očekujemo u 2024. godini? Ako ne budu održane Male OI, to znači bukvalno gašenje školskog sporta RS što je totalna katastrofa. To je osnovna ćelija sportskog razvoja", dodao je on.

Branković je istakao da Borac m:tel uspijeva da održava školska takmičenja uz pomoć kabineta Predsjednika RS Milorada Dodika i gradskih institucija u Banjaluci.

"Ali, šta će ostali klubovi iz Doboja, Trebinja, Bijeljine, Trebinja ili Zvornika, koji sistemski nisu podržani od ministarstva. Od čega će oni da ulažu u razvoj svog sporta. Mislim da je pet do 12, alarmi su svi odavno upaljeni. Amaterski sport iz kojeg se regrutuju igrači je pred gašenjem, a ako se to dogodi, uskoro ćemo postati nezdrava i nesportska nacija", naglasio je Branković.

DA SE UGASI MINISTARSTVO, SPORT NE BI NI OSJETIO!

Za sve to po njegovom mišljenju će krivicu snositi ministarstvo i nova ministarka Selma Čabrić.

"Na mjesto ministra treba doći osoba koja poznaje sportsku problematiku i sa dokazanim organizacionim sposobnostima. Da ima kontakte sa međunarodnim sportskim organizacijama, da priča više jezika, da je prepoznatljiva i uticajna. Kriza je kod nas u posljednjih 30 godina, ali su se uvijek mogla pronaći sredstva za sport. Sve što uštedimo na sportu, daćemo na kraju doktorima. Evo primjer Mađarske, koja ulaže ogromna sredstva u sport i ne samo da su podigli nivo rezultata već i zdravlje nacije. I to treba uzeti u obzir. Ministarka je odgovorna za to, iako u njenom ministarstvu postoje ljudi koji vrijedno rade i koji se trude, ali mora postojati glava koja će odlučivati, a ne skrivati se od problema. Da se sad ugasi ministarstvo, sport RS ne bi ni osjetio. Prethodna ministarka (Sonja Davidović, prim.aut) je za razliku od ove ogromnu energiju trošila na sportske probleme, razgovarala sa klubovima i savezima i rješavala ih", naglasio je Branković.

Podsjetimo, prema dostupnim podacima, budžet Ministarstva porodice, omladine i sporta u 2023. godini je iznosio 91.186.500 KM, dok je u 2024. godini "pao" na 73.225.700 KM. Kontaktirali smo i Ministarstvo u vezi sa budžetom samo sa sport i kad dobijemo podatke, objavićemo ih, kao i njihov odgovore na ove tvrdnje.

