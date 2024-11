Promjena na Mlakvama: Tešić više nije trener Slobode!

Klub iz Novog Grada otpustio trenera.

Izvor: Promo/FK Sloboda Novi Grad

Sloboda iz Novog Grada u potragu će za novim trenerom pošto je ugovor sa Markom Tešićem raskinut.

Klub sa Mlakvi nije slavio na posljednje četiri utakmice, upisana su dva remija i dva poraza i uprava Slobode odlučila se za promjenu.

"Tako je. Sloboda i ja smo se rastali i to je to. Želim prije svega da se zahvalim igračima na saradnji tokom pola godine, svojim saradnicima također. Bila je ovo prilično turbulentna polusezona iz razloga što smo kasno počeli sa formiranjem tima, igrači su stalno dolazili i odlazili i teško je bilo to sve uklopiti. Kasnije smo uspjeli formirati neki kostur ekipe i sve u svemu mislim da smo uradili dobar posao tokom pauze. Slobodi kao najstarijem klubu ovih prostora želim mnogo sreće u nastavku sezone“, rekao je Tešić, prenosi portal "Sportdc".

"Sada mi je, prije svega, cilj da se dobro odmorim. Otići ću i u Sloveniju gdje sam bio na stažiranju za PRO licencu, da ispratim još malo treninge i utakmice. Poziva nije manjkalo, što za prvog trenera, asistenta, ima nekih priča i oko odlaska u inostranstvo. Polako, ne žurim. Tek je počela pauza i siguran sam da će sve doći u svoje vrijeme", dodao je on.

U svojoj trenerskoj karijeri Tešić je radio u banjalučkom Borcu, Rudaru iz Prijedora, te Slobodi iz Mrkonjić Grada i Novog Grada.