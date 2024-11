Malivojević za MONDO: Krivo mi je što idem na ovakav način, pokušavao sam, trpio sam, ali...

"Krivo mi je. Ovo je moj jedini klub, mislio sam da ću mnogo drugačije stvari sa njim da proživim", rekao je Nikola Malivojević, jedan od igrača Borca koji su raskinuli ugovor s klubom.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Banjalučki Borac pred prvenstveni duel sa Konjuhom ostao je bez trenera Irfana Smajlagića, ali i nekoliko igrača koji su iskoristili pravo da raskinu ugovor zbog neisplaćenih plata.

Nakon Nedima Hadžića, Nikole Stevanovića i Nikole Ivanovića ekipu Borca napustio je i pivot Nikola Malivojević.

Momak koji je odrastao u banjalučkom klubu, izborio se za mjesto u seniorskoj ekipi, a potom i ostavljao srce na terenu na svakoj utakmici i treningu prelomio je i odlučio da raskine ugovor.

Ističe da mu je izuzetno krivo zbog načina na koji se rastaje sa klubom u kojem je ponikao i jedinog kluba čiji dres je obukao, a koliko mu je teško govoriti o svemu osjetilo se i tokom kratkog razgovora za MONDO.

"Stekao sam uslove za raskid na osnovu neisplaćenih plata. Krivo mi je što se ekipa ovako raspala. Krivo mi je što sam odrastao ovdje, gledam ovaj klub otkako sam bio mali, treniram u njemu, ovo mi je jedini klub, mislio sam da ću mnogo drugačije stvari sa njim da proživim... Pokušavao sam, trpio sam, ali jednostavno ne mogu više, moram da idem dalje", iskren je Malivojević.

On i njegovi saigrači proteklih mjeseci proživljavali su pravu agoniju, trenirali bez plata, razmišljali o pukoj egzistenciji, pokušavali da nađu bilo kakav motiv da nastave dalje.

"U ove moje četiri godine kratke karijere sada je bio najveći izazov, biti bez para, a znaš da nema podrške. Pokušavali smo da dajemo sve od sebe, svaku utakmicu, trudili smo se, davali se, u nekima je falilo i malo sportske sreće. Unekim momentima falilo je možda i nečega, ma nije to motivacija nego, jednostavno gledaš da to nisi ti. U nekim utakmicama nisam mogao sebe prepoznati, jednostavno zbog uslova i svega. Nije to samo zbog novca, problem su bili i treninzi na drugim lokacijama, raznorazne bolesti... Bilo je i teških situacija, gledaš saigrača koji ima dijete, a ne zna da li će biti sledeće plate, ima i tu ta neka briga. Svima je bilo teško, nama igračima nenormalno teško".

Borac više nema upravu, nema direktora, trenera, sve što ima je ekipa koja se ovih dana polako osipa. Malivojević ističe da su upravo igrači ti koji još održavaju klub u životu.

"Krivo je što se ovo desilo i što na ovaj način moram da napustim klub“, ponovio je on i dodao: „Zahvalio bih se svim momcima, želim im svu sreću i sutra i u narednom periodu. Ekipa,igrači su ti koji su ostavljeni na scjedilu, a oni održavaju sve, oni održavaju klub, jer znamo ako se ne odigraju utakmice šta će se to desiti".

Skupština Rukometnog kluba Borac zakazana je za 29. novembar, kada ćemo vidjeti da li će banjalučki klub dobiti novo rukovodstvo koje bi riješilo goruće probleme i obezbijedilo nastavak rada.