Ima li spasa Borcu? Skupština zakazana za petak, naziru li se bolji dani za banjalučkog velikana?

RK Borac m:tel puca po svim šavovima, nazire li se svjetlo na kraju tunela?

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Mnogo je upitnika nad Rukometnim klubom Borac m:tel prethodnih dana, nedjelja i mjeseci.

Nekadašnji velikan puca po svim šavovima, redom odlaze članovi uprave, direktor, igrači, trener... i krizi se ne nazire kraj. Ipak, ako postoji barem jedna dobra vijest ovih dana to je zakazana sjednica Skupštine kluba.

Ona će biti održana narednog petka, 29. novembra od 14 časova u Banskom dvoru, ali veliko je pitanje da li će se tada išta riješiti. Rijetko ko u klubu i oko njega je optimista i jasno je da se "crveno-plavi" nalaze možda i u najtežoj situaciji od postojanja kluba.

"Narednog petka, na jedan veoma zanimljiv datum, biće održana Skupština kluba. Nadamo se da će tu početi da se rješava budućnost RK Borcam, pošto ovo što trenutno imamo je na aparatima", potvrdio je danas generalni sekretar kluba Damir Hasanović. "Na toj skupštini niko neće doći padobranom i baciti nam nešto", dodao je Hasanović.

Odlazeći trener Irfan Smajlagić dobio je pitanje, u slučaju da predstojeća Skupština bude dala rezultata i da dođu bolji dani za Borac m:tel, postoji li mogućnost da se vrati na klupu Banjalučana. Nije dao konkretan odgovor na to pitanje, ali je pričao o dešavanjima i prethodnih nekoliko mjeseci.

"Teško se nešto može desiti. Nije to procedura od 24 časa da se formira uprava. Nije više ni problem da sad donesete novac, igrači odlaze. Tržište je takvo da ne postoje igrače. Prošle godine i kada smo imali finansije u jednom momentu, na tržištu nije bilo igrača. Već mjesecima smo bez upravnog odbora, sumnjam da se nešto može riješiti tako brzo."

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Zatim se osvrnuo na uslove u kojima su stručni štab i igrači radili. Rukometaši su, jasno je to, više mislima bili okrenuti održavanju dugo očekivane skupštine nego dešavanjima na terenu.

"Najgora je neizvjesnost. Skupština je trebalo da bude održana u sedmom-osmom mjesecu. Ušlo se u tu priču na koju su bili fokusirani i igrači, bilo je nekih ideja, vizija, nadanja... Međutim, kad je nakon četiri mjeseca sve propalo i predugo je trajalo, došli smo do ovoga. Mislio sam da možemo izdržati do kraja godine da nismo jednu-dvije utakmice nesrećno izgubili, gdje su igrači psihološki potonuli. Moguće je da je to i dobro, da se ovo jednom već riješi. U trenucima kada nemate ni upravnog odbora ni predsjednika ni direktora... Previše je to za igrače i sa jačom mentalnom snagom. Ambicije treba staviti u okvire mogućnosti. Predugo traje ova neizvjesnost, na kraju i borba oko kluba. Sada kada se ubacuju i napisi sa mojim imenom, to je borba koja je meni neprihvatljiva i ne želim biti dio te priče", zaključio je Smajlagić, sad već bivši trener Borca m:tel.

IGRAĆE SE U ŽIVINICAMA Iako Borac m:tel sutra gostuje Konjuhu iz Živinica, sama utakmica nikome nije u mislima. Hasanović je potvrdio da još nije odlučeno ko će voditi ekipu u narednom meču, ali sigurno je da će to biti neko iz kluba: "Biće dovoljan broj igrača, skupićemo se. Ne zna se ko će voditi ekipu u Živinicama, ali biće neko iz kluba."

Za kraj je dodao da je zahvalan igračima koji su izdržali sve do sada.

"Igrači što su ovo poduzeli je možda još jedan znak za spašavanje kluba. U ovom momentu, gdje mi mjesecima igramo bez finansija, održavamo klub, najviše doniramo, mi smo kreditori kluba i da imaju akcije mi bismo bili većinski vlasnici", zaključio je Smajlagić.

(MONDO)