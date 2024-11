"Igrač dođe u čarapama, nema za patike"! Katastrofa u RK Borac, igrači nemaju šta da jedu, na treninzima se igra fudbal!

Kapiten Nebojša Grahovac i sada već bivši trener Irfan Smajlagić govorili o katastrofalnoj situaciji u RK Borac, koji je ostao bez uprave, trenera i gotovo pola ekipe.

Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić

Rukometni klub Borac iz Banjaluke dotakao je dno, a od nekadašnjeg šampiona Evrope praktično je ostalo samo ime.

Banjalučki klub prije dva mjeseca ostao je bez predsjednika kluba Igora Jovanovića i Upravnog odbora, potom bez direktora Vladimira Brankovića, a sada i bez nekoliko igrača i bez trenera.

Irfan Smajlagić podnio je ostavku i saopštio to u petak na konferenciji za novinare, na kojoj je potvrđeno da klub napuštaju još trojica igrača – Nedim Hadžić, Nikola Stevanović i Nikola Ivanović.

Novinarima su se uživo obratili Smajlagić i generalni sekretar Damir Hasanović, a kapiten Nebojša Grahovac telefonskom vezom dok je trajala konferencija i još jednom govorio o katastrofalnoj situaciji u klubu.

Igrači mjesecima nisu primili plate, zbog čega imaju pravo na raskid ugovora, prije par dana bila je ukinuta i kolektivna ishrana zbog neplaćanja računa, pa igrači trenutno nemaju nikakvu motivaciju da treniraju, osim da spasu klub od gašenja.

Na posljednjih nekoliko treninga uglavnom se igrao fudbal i basket, a to prema riječima kapitena Nebojše Grahovca nije bio protest već jednostavno realno stanje stvari.

"Momci ne mogu da se fokusiraju na rukomet, nema nikog, predsjednik skupštine jedini je došao, a nije morao i hvala mu na tome. Žao mi je što odlazi trener, značio mi je puno tokom karijere. Vidjećemo kako ćemo izgledati na utakmicama, trener je profesionalno odradio posao i nadam se da će ostati nešto od toga“, prokomentarisao je Grahovac odlazak Smajlagića i nastavio.

"Nije protest što smo igrali fudbal, momci ne mogu da rade, da se posvete rukometu, to je održavanje na aparatima da se klub ne ugasi. Nešto mora da se riješi, ako ne odigramo utakmice, klub će biti kažnjen, izbačen iz lige. Nije to popularan potez ali tako je kako je“, rekao je Grahovac.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

O katastrofalnoj situaciji u ekipi je govorio i sada već bivši trener Irfan Smajlagić.

"Očekivao sam da možemo izdržati do kraja godine, ali nemoguće je. Uprava se ne može formirati za nekoliko dana, igrači odlaze... Dolazimo u situaciju da igrač nema šta jesti, bukvalno. Igrač dođe na trening u čarapama, nema za patike. Kada igrač razmišlja o tome da li će igrati utakmice, ko će to platiti, tu nema sporta, to je amaterizam", rekao je Smajlagić i dodao:

"Da li biste vi radili četiri mjeseca bez plate? Ovo je fizički rad, mora postojati empatija, bez obzira na sve. Tražiti odgovornost od igrača i trenera, nema smisla. Od igrača se očekuju rezultati, a niko nije upoznat sa stanjem u klubu. I ne treba da bude. To se rješava u klubu."

Uprkos svemu Smajlagić se ne slaže sa odlukom igrača da nakon nekoliko mjeseci bez plata mnogo relaksiranije pristupe treninzima i tek održavaju kondiciju.

"Cijenim odluku koju su donijeli igrači, ali ne slažem se s njima. Ja radim ili ne radim, ne mogu ne raditi a boriti se i očekivati rezultat. Razumijem sve, ali moja glava je drugačija, ili sam tu ili nisam, nema sredine", smatra Pipe Smajlaglić.