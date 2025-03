Mesi gledao Đokovića, a onda mu je prišao Marej: Dobio je jedno "začepi" zbog svog pitanja

Endi Marej se fotografisao sa Leom Mesijem pošto je Argentinac došao da gleda Đokovića, a ispričao je i sjajnu anegdotu sa njim.

Izvor: Instagram/andymurray/printscreen

Najbolji fudbaler svih vremena Leo Mesi gledao je u Majamiju meč Novaka Đokovića i Grigora Dimitrova, poslije čega je dobio i poklon srpskog asa, dok se o zajedničku fotografiju "ogrebao" i Endi Marej. Trener srpskog tenisera objavio je na Instagramu zajedničku fotografiju sa Mesijem i sve je nasmijao opisom.

S obzirom na to da se godinama unazad pričalo o tome da bez obzira na sve majstorije koje izvodi Mesi - to ipak ne bi mogao da je igrao u Engleskoj i recimo morao da igra protiv "mesara" iz Stouka po mokrom, blatnjavom i nakvašenom terenu - Marej se baš dosjetio da to "dobaci" Mesiju. Ili nije, samo je to iskoristio da se našali sa svojim pratiocima, tako da je istakao i da mu Mesi zbog tog navodnog pitanja rekao i "začepi".

"Pitao sam Mesija da li može 'to' da uradi tokom hladne, kišne noći u Stouku. Odgovorio je: 'Cállate la boca', što mislim da na španskom znači 'da'", napisao je Marej.

Naravno, Mesi je uživao u partiji Novaka Đokovića zajedno u društvu sa svojom djecom i suprugom Antonelom, dok je takođe potom u svlačionici dobio poklon - potpisanu opremu srpskog tenisera. Uzvratio je i njemu Argentinac...

"Prvi put sam igrao pred Mesijem. Gledao sam njegove mečeve nekoliko puta, recimo finale Svjetskog prvenstva kad je osvojio sa Argentinom, gledao sam ga i prošle godine u Los Anđelesu kad je igrao sa Inter Majamijem. Oduševljen sam što je bio tu sa porodicom. Vidjeli smo se poslije meča, popričali smo i razmijenili poklone", rekao je Đoković i potom dodao:

"Jedan od njegovih sinova mi je dao ocjenu 8 od 10 što je veoma dobro. Pogledao me je sa ozbiljnom facom i rekao mi da moram da dobijem 10 od 10 u sljedećem meču. Tako da imam pritisak i od strane Leovog sina. Šalili smo se dosta. Bilo je lijepo upoznati njegovu cijelu porodicu, divan momenat zaista. Jedna stvar je to što je on došao, ali to što je poveo familiju, djecu, suprugu. Kao mlad otac znam koliko sve to znači, drugačije je kada povedeš cijelu porodicu. Baš me je to pogodilo, ta spremnost da provede i neko vrijeme poslije meča. Cijenim to provedeno vrijeme sa njim. Divan momenat za mene, turnir i tenis uopšteno što je Leo tu."