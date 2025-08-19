Zastava navijača sa Kipra oduševila sve na Marakani!

Navijači Pafosa istakli zastave koje su oduševile pristalice Crvene zvezde.

FK Crvena zvezda igra protiv Pafosa u plej-ofu a Ligu šampiona, a navijači kiparskog tima donijeli su na meč zastave Srbije, Grčke i Kipra, kao i transparent "Nema predaje", sa Kosovom i Metohijom u bojama Srbije.

Kao i u prošlom kolu, Crvena zvezda igra protiv tima čiji navijači glasno ističu da je Kosovo neraskidiv dio Srbije.

Na stadionu "Rajko Mitić" okupilo se više od 40.000 gledalaca i ponovo će Zvezda imati snažan vjetar u leđa na početku najvažnijeg dvomeča u godini, sa plasmanom u Ligu šampiona kao ulogom.

