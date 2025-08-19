Navijači Pafosa istakli zastave koje su oduševile pristalice Crvene zvezde.
FK Crvena zvezda igra protiv Pafosa u plej-ofu a Ligu šampiona, a navijači kiparskog tima donijeli su na meč zastave Srbije, Grčke i Kipra, kao i transparent "Nema predaje", sa Kosovom i Metohijom u bojama Srbije.
Kao i u prošlom kolu, Crvena zvezda igra protiv tima čiji navijači glasno ističu da je Kosovo neraskidiv dio Srbije.
Zastava navijača sa Kipra oduševila sve na Marakani!
Na stadionu "Rajko Mitić" okupilo se više od 40.000 gledalaca i ponovo će Zvezda imati snažan vjetar u leđa na početku najvažnijeg dvomeča u godini, sa plasmanom u Ligu šampiona kao ulogom.
