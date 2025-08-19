logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zastava navijača sa Kipra oduševila sve na Marakani!

Zastava navijača sa Kipra oduševila sve na Marakani!

Autor Dragan Šutvić
0

Navijači Pafosa istakli zastave koje su oduševile pristalice Crvene zvezde.

Transparent navijača Pafosa Nema predaje na Marakani Izvor: MN PRESS

FK Crvena zvezda igra protiv Pafosa u plej-ofu a Ligu šampiona, a navijači kiparskog tima donijeli su na meč zastave Srbije, Grčke i Kipra, kao i transparent "Nema predaje", sa Kosovom i Metohijom u bojama Srbije.

Kao i u prošlom kolu, Crvena zvezda igra protiv tima čiji navijači glasno ističu da je Kosovo neraskidiv dio Srbije.

Na stadionu "Rajko Mitić" okupilo se više od 40.000 gledalaca i ponovo će Zvezda imati snažan vjetar u leđa na početku najvažnijeg dvomeča u godini, sa plasmanom u Ligu šampiona kao ulogom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Pafos fudbal Liga šampiona navijači

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC