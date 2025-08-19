Autor Dragan Šutvić

21 : 47 45. minut: Još 4 minuta Toliko je sudija pokazao minuta nadoknade.

21 : 43 41. minut: Moglo je ovdje da bude svašta Kontra Pafosa koju je Jung Vu Seol zaustavio jedan na jedan. Svaka čast! Izvor: MN PRESS

21 : 36 32. minut: Izmjena poslije pola sata Olajinka ide napolje, a Bruno Duarte ulazi. Sada će Brazilac na "deset", a Mirko Ivanić ide na krilo. Izvor: MN PRESS

21 : 34 NEMA GOLA! Igranje rukom Bruna Felipea, spasila je tehnologija crveno-bijele.

21 : 32 0:2! Bruno Felipe je strijelac u 29. minutu. Tone Zvezda... Kakav je i ovo bio gol... Ken Sema je uspio da centrira, a Bruno Filipe je natrčao. Međutim, sada se provjerava gol. Čekamo VAR...

21 : 26 23. minut: Probao je Ivanić Olajinka je ni iz čega izvukao korner, ali nije Ivanić spustio dovoljno tu loptu sa peterca.

21 : 21 17. minut: Gotovo je, ne može Tanković Muamer Tanković izlazi, a ulazi Ken Sema. Jedan Šveđanin zamijenio drugog.

21 : 20 Evo gola Pafosa, nije ovo moglo da se brani

21 : 17 13. minut: Tri centaršuta, gola nema Prošla je lopta na stranu, ali nije došao dobar centaršut. Nastavila se akcija, a onda je uslijedio prejak centaršut.

21 : 13 Pogledajte koreografiju navijača Zvezde Pogledajte 00:29 Koreografija Delija pred pocetak meca sa Pafosom Izvor: MONDO Izvor: MONDO

21 : 12 7. minut: Opet šansa Centaršut sa desne strane, sa lijeve je natrčao Olajinka i probao da postigne gol. Nije uspio glavom.

21 : 06 3. minut: Zamalo 1:1 Poslije centaršuta iz slobodnog udarca Šerif Endiaje je bio najbolji u skoku, ali je Mihail to odbranio. Dva kornera je Zvezda iz nastavka akcije izvukla, ali nije dala gol.

21 : 04 0:1! Gol nakon 37 sekundi! Muamer Tanković je dodao, a onda je Koreja opalio po lopti i savladao Mateuša Magaljaeša, Nije moglo gore da krene.

21 : 04 Počelo je

21 : 02 Prvo minut ćutanja Zbog dvije smrti smo imali minut ćutanja. Preminuo je nekadašnji predsjednik kluba Dobrivoje Tanasijević Den Tana, a tragično je preminuo navijač crveno-bijelih Savo Delić nakon meča sa Mladosti iz Lučana.

20 : 51 Još malo pa meč Pogledajte trenutno stanje na terenu i tribinama: Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

20 : 20 Milojević pred Pafos "Bilo koja ekipa da je došla u ovu fazu ona zaslužuje da igra, ful respekt za Pafos. Izbacili su Makabi i Dinamo iz Kijeva i zaslužili su da dođu ovdje. Ono što je malo drugačije od ostalih ekipa je da imaju dva Kipranina. Sve su to igrači koji imaju internacionalnog iskustva. Igraju direktan fudbal, tako su selektirani. Ne moraju da prodaju igrače, samo dovode i namjestili su se. Spremili smo se, znamo koliki je ulog, igramo plej-of, dvije su utakmice u pitanju i vidjećemo šta smo spremili."

20 : 13 Sastav Pafosa Protiv Crvene zvezde Pafos ovako izlazi: Mihael - Pileas, Lukasen, Goldar, Koreja - Šunjić, Pepe - Bruno, Tanković, Dragomir - Anderson.

20 : 13 Nema Arnautovića i Radonjića Nema Krunića i Rodrigaa zbog kartona, a makar na klupi debituje Tebo Učena. Nema ni Nemanje Radonjića i Marka Arnautovića. Klupa izgleda ovako: Glazer, Guteša, Milson, Šljivić, Katai, Duarte, Kostov, Stanković, Leković, Učena, Lučić, Avdić.

19 : 56 Šta ovo znači? Kao što smo predvidjeli, Rodrigaa mijenja mladi Veljko Milosavljević, a Radeta Krunića novo pojačanje Mahmudu Bađo. Što se tiče napada vraća se Mirko Ivanić koga nije bilo u revanšu sa Pafosom, a Olajinka i Babika su očigledno ubijedili Milojevića da su rješenja za Evropu.

19 : 55 Evo kako to izgleda formacijski Izvor: uefa.com

19 : 49 Sastav Crvene zvezde Crvena zvezda: Mateus - Seol, Milosavljević, Veljković, Tiknizjan - Bađo, Elšnik - Babika, Ivanić, Olajinka - Šerif

19 : 19 Ko sudi meč? Glavni sudija ovog meča je Alehandro Ernandez iz Španije, a asistiraju mu Hose Naranho i Dijego Sančez Roho. Četvrti arbitar je Hoze Luis Munuera, VAR sudija je Karlos del Sero Grande, a njegov asistent Valentin Gomez.

19 : 03 Šta se očekuje? Očekivani sastav Crvene zvezde za ovaj meč je: Mateus - Seol, Milosavljević, Veljković, Tiknizjan - Bađo, Elšnik - Babika, Ivanić, Olajinka - Endiaje.

19 : 03 Ko fali? Rodrigao je dobio crveni karton i nema ga na ovom meču, kao ni Radeta Krunića zbog dva žuta kartona.