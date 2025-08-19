logo
UEFA zaprijetila Crvenoj zvezdi pred Pafos: Klub se oglasio uoči utakmice godine na Marakani

UEFA zaprijetila Crvenoj zvezdi pred Pafos: Klub se oglasio uoči utakmice godine na Marakani

Autor Dragan Šutvić
0

Crveno-bijeli objavili saopštenje, apeluju da se ne koriste baklje i ostala pirotehnika protiv Pafosa.

Saopštenje Crvene zvezde prije utakmice protiv Pafosa Izvor: MN PRESS

FK Crvena zvezda apelovala je na navijače da ne koriste pirotehniku na meču protiv Pafosa u utorak od 21 čas, jer je stigla opomena iz UEFA. Evropska "kuća fudbala" zatvoriće dio stadiona na sljedećoj evropskoj utakmici crveno-bijelih ako na utakmici plej-ofa za Ligu šampiona protiv Kiprana budu aktivirane baklje ili bilo koja slična sredstva.

Prenosimo saopštenje kluba.

"Klub obavještava navijače i zvezdašku javnost da je Crvena zvezda pod uslovnom kaznom od strane UEFA, te apeluje na navijače da se ponašaju fer i sportski na utakmici.

‍Meč između Crvene zvezde i Pafosa će biti praćen od strane predstavnika evropske kuće fudbala, jer se Crvena zvezda nalazi pod uslovnom kaznom zbog upotrebe pirotehničkih sredstava. Našem klubu prijeti zatvaranje tribina u narednim utakmicama na međunarodnoj sceni.

Molimo sve zvezdaše, koji dolaze na utakmicu da ne koriste pirotehniku na predstojećem meču, jer posljedice mogu biti veoma štetne za klub i naše navijače", navedeno je.

