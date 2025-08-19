"Njega sam posljednjeg htio da izgubim": Milojević dao šansu novajliji, ali morao da izbaci najbitnijeg

Vladan Milojević je zbog parnih kartona morao da sastavi tim bez Radeta Krunića i sada će mladi Mahmudu Bađo imati šansu da bljesne u Ligi šampiona.

Crvena zvezda od 21 čas igra prvi meč plej-ofa za Ligu šampiona protiv Pafosa sa Kipra, a pred meč je Vladan Milojević govorio o narednom rivalu, ali i o promjenama u timu. Zbog suspenzija u timu nema štopera Rodrigaoa i veziste Radeta Krunića.

Istakao je Milojević da je Krunić jedan od igrača koji su mu najvažniji u timu i koje nije želio ni po koju cijenu da izgubi, a umjesto njega će igrati mladi novi fudbaler crveno-bijelih Mahmudu Bađo.

"Rade Krunić je nama igrač koji ima veliki uticaj i možda posljednji igrač koga sam želio da izgubim za ovu utakmicu. Imamo mlađanog Bađa, velika perspektiva, videćemo ga na velikoj utakmici. Nadam se da će uspjeti da ga zameni", rekao je Milojević.

Neće se Pafos povući?

Očekivali su mnogi da se Pafos u mečevima sa Makabijem i Dinamom iz Kijeva povuče, ali to nije bio slučaj. Misli Vladan Milojević i da će i na ovom meču Kiprani napasti i biti agresivni.

"Oni igraju cijele godine tako. Dosta je otvoreno prvenstvo na Kipru, nema zatvorenih ekipa. Ne vjerujem da će drugačije da igraju. Teško i da možete. Ako vi trenirate na jedan način, teško je da im se kaže da igraju nešto drugačije. Moguće da su nešto spremili, vidjećemo", rekao je Vladan Molojević.

Što se tiče analize protivnika imao je mnogo toga dobrog da kaže o svom rivalu trener Crvene zvezde. Kada se vide samo ekipe koje su izbacili sve je jasno.

"Bilo koja ekipa da je došla u ovu fazu ona zaslužuje da igra, ful respekt za Pafos. Izbacili su Makabi i Dinamo iz Kijeva i zaslužili su da dođu ovde. Ono što je malo drugačije od ostalih ekipa je da imaju dva Kipranina. Sve su to igrači koji imaju internacionalnog iskustva. Igraju direktan fudbal, tako su selektirani. Ne moraju da prodaju igrače, samo dovode i namjestili su se. Spremili smo se, znamo koliki je ulog, igramo plej-of, dvije su utakmice u pitanju i vidjećemo šta smo spremili", završio je Milojević.

