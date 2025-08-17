Trener Borca: Mogli smo dati i drugi gol! Šef struke Sloge: Nedostajalo mirnoće i hrabrosti

Treneri banjalučkog Borca i dobojske Sloge, Vinko Marinović i Vule Trivunović prokomentarisali su utakmicu četvrtog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Banjalučani su zabilježili drugi trijumf u sezoni, a gol odluke na "Lukama" postigao je Damir Hrelja u 35. minutu.

Šef struke crveno-plavih Vinko Marinović je u izjavi za "Arenu Sport" najprije čestitao svojim igračima na pobjedi.

"Mislim da smo držali kontrolu, imali smo još nekoliko prilika u kojima smo mogli dati drugi gol kako bismo mirnije ušli u završnicu. Bile su dvije-tri šanse, ali sve u svemu pobijedili smo i to je ono što je najbitnije", rekao je Marinović.

Zadovoljan je i nastupima novajlija Nemanje Jakšića i Sandera Kopmana.

"Jakšić je ušao s klupe protiv Veleža, danas je bio starter. Tu je i Kopman, kojeg dosad nisam gledao u zvaničnoj utakmici. Sigurno je da nam se širi roster za naredne utakmice".

Na pitanje o predstojećem derbiju u narednom kolu protiv Sarajeva, trener Borca je naglasio da je ove sezone svaka utakmica praktićno postala derbi.

"Imamo nedelju dana da se pripremimo, svaki naredni meč je praktično derbi, spremićemo se vjerujem na najbolji mogući način", naglasio je on.

Njegov kolega sa dobojske klupe, Vule Trivunović nezadovoljan je zbog načina na koji je Sloga primila pogodak.

"Jako teška i zahtjevna utakmica, što smo i očekivali. Tri velika protivnika i velika kluba na startu sezone. Možda za nas je nerealno da igramo u egal nivou s njima u ovom momentu . Ono što mi je najviše zasmetalo je da smo iz našeg napada primili gol. Loša reakcija po izgubljenoj lopti, brza kontra...Sve ono na šta smo upozoravali, kako igra Hrelja, kako igra (David) Vuković...Ulazne lopte, tako smo na žalost primili gol. Drugo poluvrijeme, dosta korektno. Falilo nam je mirnoće u završnoj zoni, možda više i hrabrosti, ali opet ne mogu ništa da zamjerim mojim momcima i nadam se da ovaj poraz neće ostaviti nekog traga po njih u nastavku prvenstva", zaključio je Trivunović.

