Vule Trivunović pred Borac: Uvijek ću voljeti banjalučki klub, ali sada bez emocija - Sloga je na prvom mjestu

Fudbaleri Sloge Meridian u nedjelju od 17.00 sati dočekuju Borac u derbiju četvrtog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Facebook/FK Sloga Meridian

Posebnu težinu predstojeći duel ima za trenera Sloge Vuleta Trivunovića, koji je dres banjalučkog kluba nosio kao igrač i kapiten, a kasnije ga predvodio i s trenerske klupe.

"Tamo sam odrastao, nakon toga otišao vani, pa se vratio i bio kapiten, bio trener. Uvijek ću se radovati uspjesima Borca, ali sada kada počne utakmica, nema emocija, ja sam profesionalac. Sloga je na prvom mjestu. Kada se završi utakmica, kao što je to bilo i protiv Sarajeva, uvijek ću voljeti te klubove, ali moramo znati kada treba razdvojiti posao i emocije", istakao je Trivunović.

Svjestan je, da u Doboj stiže izuzetno motivisan protivnik.

"Sigurno da nam dolazi ekipa koja je sve misli usmjerila na prvenstvo i da sa mnogo svježine i elana ulazi u svaku utakmicu", naglasio je strateg Sloge.

Trivunović vjeruje u svoj tim, iako su pojedini igrači osjetili tegobe nakon meča sa Sarajevom.

"Imamo kvalitetan tim i nema razloga da ne vjerujemo u sebe. Poštujemo svakog protivnika, ali moramo vjerovati u svoje mogućnosti", poručio je šef struke dobojske ekipe.

(MONDO)