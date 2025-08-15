Husref Musemić pred debi: Adem Ljajić kvalitet više, mijenjamo sistem - Sarajevo zaslužuje povratak na vrh

Nekadašnji reprezentativac Srbije Adem Ljajić mogao bi u subotu da debituje za Sarajevo, potvrdio je u petak novi trener "bordo" tima Husref Musemić.

Novi trener Sarajeva Husref Musemić obratio se u petak javnosti prvi put nakon šestog povratka na klupu bordo tima, pozvavši navijače na bezrezervnu podršku i najavivši taktičke promjene već od naredne utakmice protiv Posušja.

Legendarni Husref Musemić vratio se na klupu "bordo" tima po šesti put, a danas se prvi put obratio novinarima pred subotnju utakmicu sa Posušjem u četvrtom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

"Pozdravljam navijače Sarajeva ma gdje bili. Znam koliko su privrženi i posvećeni klubu i koliko im znače pobjede i porazi. Želim ih zamoliti da podrže igrače i stručni štab, jer će to igračima puno značiti. Sarajevo je veliki klub i zaslužuje da se vrati na mjesto koje mu pripada", poručio je Musemić.

Iskusni stručnjak je potvrdio da će od prvog minuta na raspolaganju imati i najveću zvijezdu Adema Ljajića, koji je takođe nedavno stigao na "Koševo" iz Novog Pazara.

"On je u dosta dobrom stanju. Prošao je sve pripreme, igrao za Novi Pazar. Malo je bio umoran od puta, ali mislim da će sa svojim kvalitetom, odnosom i karakterom biti jako bitan igrač. Može pomoći i nama u rezultatskom smislu, ali i mladim igračima da napreduju", istakao je Musemić.

Najavio je i promjenu formacije.

"Vjerovatno ćemo promijeniti sistem i sigurno nećemo igrati sa tri igrača nazad. Koji god sistem da se koristi, najvažnija je motivacija ekipe", naglasio je trener Sarajeva.

Govoreći o protivniku, prvom izazovu nakon povratka na "Koševo", Musemić je upozorio da Posušje nije tim čiji kvalitet odražavaju trenutni rezultati i da opuštanja neće biti.

Meč se igra u subotu na "Koševu" s početkom u 21 čas.

