"Nemam dodir sa Ademima Ljajićima i takvom gospodom": Bivši skaut Sarajeva opleo po klubu i novom pojačanju

Bivši skaut Sarajeva Josip Korda ironično je prokomentarisao dolazak Adema Ljajića u taj klub.

Izvor: Screenshot/YouTube/@Tribina_HR

Doskorašnji skaut Fudbalskog kluba Sarajevo Josip Korda prokomentarisao dolazak Adema Ljajića u Sarajevo. Bivši igrač Novog Pazara, poslije neuspjeha u Evropi riješio je da promijeni sredinu, odlazak u Bosnu i Hercegovinu djelovao je kao prava odluka, a Korda se osvrnuo na finansijske detalje iz ugovora kluba sa Srbinom.

Adem Ljajić je najveće pojačanje u istoriji bh. lige. U novi tim stigao je nekoliko dana nakon što je trener Zoran Zekić podnio neopozivu ostavku. Dolaskom Ljajića počinje neko novo doba za Sarajevo, a kako je Mocart saznao Srbin će biti plaćen 600.000 evra neto za ovu sezonu.

"U Sarajevu nisam mjesec i po, neke stvari u pripremi ovog prelaznog roka sam pomagao, ali sada nemam veze osim što se čujem s bivšim kolegama. Pratimo šta se događa, ali nemam dodir sa 'Ademima Ljajićima' i takvom gospodom koja stiže u Sarajevo za zanimljiv novac", morao je Korda da prokomentariše u podkastu Tribina.

Korda je otkrio i čime se sada bavi. "Od 1. jula sam u Domžalama, preselio sam se u Sloveniju, malo izazovniji posao. Domžale su jedva ostale u ligi, izgubili su dva najbolja igrača pa se kreće u izgradnju nove ekipe, to je jedan projekat o kojem ćemo reći više riječi u budućnosti, ali dosta izazovan posao", dodao je.