Adem Ljajić potpisao za Sarajevo! "Trebao mi je novi izazov, srećan sam što sam u ovom klubu"!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Proslavljeni srpski fudbaler je novo pojačanje Sarajeva, već predstavljen na Koševu.

Adem Ljajić potpisao za Sarajevo Izvor: Screenshot

Adem Ljajić je najnovije pojačanje fudbalskog kluba Sarajevo!

Bivši reprezentativac Srbije u četvrtak uveče doputovao je u Sarajevo na potpis ugovora, a odmah je zakazana vanredna konferencija za novinare na kojoj će on biti zvanično predstavljen.

"Hbala svima u klubu na povjerenju, pomoći ću saigračima da ostvarimo dobre rezultate. Srećan sam što ću biti dio ovog velikog kluba i vidimo se uskoro na terenu", bile su prve riječi Adema Ljajića.

"Jako puno vjerujem u sebe i znam koliko mogu da dam na terenu. Od prvog treninga do zadnjeg dana ću pokušati i tim mladim igračima da pomognem da budemo sve bolji, nadam se da ćemo uspjeti u tome", dodao je on.

Ljajić je rekao da je upoznao sada već bivšeg trenera Sarajeva Zorana Zekića, te da ga je vijest o njegovom odlasku iznenadila.

"Sa Zekićem sam se upoznao u Novom Pazaru, tada nije bilo nagovještaja da ću biti dio Sarajeva. Ja sam imao obaveze sa Pazarom u Evropi, tek kasnije su krenuli razgovori. Na iznenađenje sam vidio da je trener podnio ostavku kako sam čuo. Ne znam detalje i šta se desilo, ali šta da se radi tu sam da igramo dalje".

Priznao je Ljajić da ne zna mnogo o bh. ligi.

"Slagao bih kada bih rekao da znam puno. Ne pratim puno bh. ligu, ali o Sarajevu znam puno. Znam da nisu dugo bili šampioni. To je moj najveći motiv da dođem ovdje. Nadam se da ćemo uspjeti da ostvarimo taj cilj, da li ove godine ili sljedeće, to ćemo da vidimo", istakao je on.
Lajjić će postati najplaćeniji fudbaler u BIH pošto će prema nezvaničnim informacijama potpisati ugovor na deset mjeseci vrijedan 600.000 evra.

Osim toga on je dobio bonus od 100.000 evra za potpis ugovora.

Adem Ljajić FK Sarajevo fudbal

